López Gil llama "desleal" al alcalde de Vejer y lo acusa de bloquear el hospital

El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, acusó ayer al alcalde de Vejer, José Ortiz, de no hacer "lo que le corresponde" a ese Ayuntamiento respecto al hospital de La Janda y de bloquear así el proyecto. "Como mínimo, diré que es desleal. El año pasado prometimos mantener la lealtad institucional pero no lo ha cumplido. Ha vuelto a hacer lo mismo: engañar y mentir", dijo López Gil en una rueda de prensa que precedió a una reunión en la que participaron ambos.

López Gil respondió así, visiblemente enfadado, a unas declaraciones del alcalde de Vejer, quien anteayer culpó a la Junta de Andalucía del retraso en la apertura del hospital de La Janda. Ortiz y López Gil se vieron las caras ayer en la reunión que celebró la comisión de seguimiento del Hospital de Alta Resolución (HARE) de La Janda y después, Ortiz cargó de nuevo contra el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz. "Es un hooligan al que le gustan las peleas, las confrontaciones. Tres veces le he tenido que decir en la reunión que se quite el pin del PSOE y que se ponga el de la Junta, que es una institución que tiene que estar al servicio de toda la ciudadanía. Al final actuó así, imperó en él el sentido común y la reunión acabó mejor que empezó. Lo único que espero es que sea relevado de su cargo porque no está a la altura de las circunstancias. Lo dicen hasta cargos del propio PSOE".

El hospital de La Janda debe sortear varios obstáculos para poder comenzar a funcionar. Uno de ellos, muy importante, lo sustenta la negativa del propietario de uno de los terrenos cercanos al hospital a que sea instalada en su propiedad una torre del tendido eléctrico. López Gil explicó ayer que resolver ese asunto es competencia del Ayuntamiento de Vejer y que no lo ha hecho.

El delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, que acompañó a López Gil en la rueda de prensa, dijo que el Ayuntamiento de Vejer "no tiene las autorizaciones de los propietarios privados" para instalar la línea eléctrica y la red de telefonía, que "no ha hecho gestiones con ellos ni iniciado expedientes de expropiación" y que eso es "una actuación de su exclusiva competencia". "Sin luz ni teléfono es obvio que no podemos abrir un hospital", remachó López Gil.

El alcalde de Vejer explicó sobre este asunto que es uno de los "fundamentales" para avanzar hacia la apertura del hospital. "Nuestro trabajo está hecho, que es la adjudicación a Endesa", afirmó. En cuanto a los problemas con el propietario que se niega a permitir el paso de la línea eléctrica por su terreno, Ortiz involucró a la Junta. Dijo que "hay que sentarse con esa persona" y que la Junta le comunicará si acepta participar en ese intento de desbloquear la situación.

Otro de los problemas que afronta el hospital es el de la depuradora. Manuel Herrera explicó ayer que el proyecto de la depuradora del hospital de La Janda "precisa de una modificación fácilmente subsanable" por parte de la Junta de Andalucía pero que el Ayuntamiento de Vejer tampoco ha hecho su trabajo: "Ha tenido desde marzo de 2015 el proyecto sin que haya movido un papel y haya manifestado queja alguna, incluso habiendo desde entonces hasta ahora una comisión de seguimiento".

Ortiz dijo tras la reunión que se ha vislumbrado una posible solución: que los técnicos de la Junta valorarán ahora si la depuradora puede tener la calificación de desmontable para que no sea necesario "empezar a tramitar de cero los permisos".

También comentó que "el propio López Gil reconoció en la reunión que la Junta ha cometido un error a la hora de ubicar la depuradora en el sitio que la ubicó en el proyecto inicial".