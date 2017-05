La Junta invertirá casi un millón en adecentar la carretera Rota-Jerez

El lamentable estado de la carretera Rota-Jerez y los frecuentes accidentes -no pocos mortales- que se producen en la misma ha suscitado una enorme preocupación en la localidad roteña, donde el año pasado se creó y continúa activa una plataforma ciudadana que reivindica como prioridad el desdoble de la A-2078, pero también el de la A-2075 y la A-491, que dan igualmente acceso al municipio. Este colectivo tiene el apoyo de todos los partidos políticos de Rota, incluido el gobierno local PSOE-IU, encabezado por su alcalde, el socialista Javier Ruiz, que en octubre pasado participó en la manifestación que recorrió la ciudad para demandar a la Junta el desdoble. Ese mismo mes la plataforma cerró una campaña de recogida de firmas con más de 8.300 adhesiones a su reivindicación basada en "la necesidad que tiene Rota de contar con unas carreteras dignas y seguras, al igual que las poblaciones vecinas".

López agregó que "con esta actuación la Junta no culmina su compromiso con esta vía, sino que seguirá trabajando para continuar su adecuación en un futuro". En este sentido, manifestó que "el desdoblamiento previsto para esta carretera cuenta con un elevado importe económico, que supera los 42 millones de euros y que está previsto en el Plan Pista en un horizonte a largo plazo". "A esto hay que sumar que la A-2078 presenta una intensidad media diaria cifrada, en el año 2015, en 6.652 vehículos al día, que se encuentra aún por debajo de los valores que justifican la conversión en autovía". En relación a este último dato, apuntó que es inferior al registrado en 2007, con 7.295 vehículos al día.

Hay quien habla ya de "parche inaceptable"

La reivindicación del desdoble de la A-2078 es una demanda contundente de la población de Rota que cuenta con el respaldo firme del Ayuntamiento. Todas las formaciones políticas de la localidad apoyan sin fisuras las peticiones y quejas de la plataforma vecinal. El anuncio del consejero de Fomento y Vivienda informando de unas obras destinadas a "mejorar el trazado y aumentar los arcenes" de esta carretera de acceso al municipio no responde a esa demanda. Ayer mismo ya hubo reacciones en el ámbito político local. Roteños Unidos (RRUU) manifestó que "los ciudadanos que transitan por la A-2078 están hartos de ser ninguneados por la Junta". "Queremos el desdoble, no chapuzas ni parches", aseguró animando a la población a movilizarse de nuevo. A su juicio, "si consentimos esta inversión chapuza, podemos estar seguros de que no tendremos desdoble en muchas décadas", sentenció este partido.