La Junta ve "chapucera" la aportación del Gobierno a La Verbena

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, dijo ayer que considera un "desprecio" del Ministerio de Fomento hacia el Gobierno andaluz que rechace su colaboración económica -y también la de la Diputación de Cádiz y la del Ayuntamiento de Arcos- para afrontar las obras la estabilización de la ladera y solventar la emergencia que afecta al barrio arcense de La Verbena.

Felipe López afirmó que los 1,5 millones de euros anunciados por el Gobierno central suponen "una solución chapucera y parcial" para resolver definitivamente la situación, que requiere, dijo, un presupuesto de 4,8 millones.

Durante su intervención en el pleno del Parlamento andaluz, López defendió la necesidad de que haya "lealtad institucional" y dijo que no la ha tenido el Ministerio de Fomento. "El ministerio actúa de forma unilateral", señaló, "quizás con el propósito de no afrontar la parte que realmente le correspondería, es decir, un 67% del coste total de las obras", lo que supondría una inversión de tres millones de euros y no de 1,5 millones.

En cuanto a las actuaciones del Gobierno andaluz en la zona, el consejero reiteró el firme compromiso para afrontar una aportación autonómica de 1,5 millones. López explicó que eso supone más del 31% de los 4,8 millones en los que está presupuestada la obra.