José, Rafa y Pacosocios de etnirocker, promotora de alrumbo"No tenemos ni idea de cómo hemos llegado a jugar las grandes ligas, simplemente pasó"

Empezaron haciendo microfestivales en los porches de las casas de los amigos en los campitos de Chiclana y ahora gestionan uno de los cinco mayores festivales musicales de España. Sin darse cuenta y sin pretenderlo su empresa se ha convertido en una de las mayores promotoras del país, jugando en las grandes ligas. De divertir a poco más de 60 colegas, ahora gestionan recintos con una asistencia superior a las 45.000 personas. Y todo esto en un tiempo récord. Ésta es la increíble historia de tres jóvenes de treinta y pocos, Jose, Rafa y Paco, los creadores de una enorme maquinaria que da de alta cada verano a 800 personas y factura a 70 empresas con un presupuesto que roza los cuatro millones de euros. El artefacto se llama Alrumbo y la empresa Etnirocker. Quedamos en el Bar Los Pescadores, en lo que se conoce la primera pista, es decir, el arranque de la playa de La Barrosa. Cervezas y tortillitas de camarones.

Diario de Cádiz (DC): Ustedes más que de Chiclana, son chicos de La Barrosa. Han podido ver cómo se ha transformado esto.

En la primera edición pusimos las entradas a 12 euros a ojillo, sin estudio de mercado ni nada"Mi padre me pasó los 8.000 euros para montar la empresa sin atreverse a decírselo a mi madre"

José Domínguez (JD): Figúrate. Mi primer cumpleaños, en el año 85, se celebró aquí donde estamos, sólo que aquí donde estamos no era como aquí donde estamos. No había paseo marítimo, no había este corredor de bares. Mi cumpleaños se celebró en una especie de chiringuito, El Azor, que no era más que un puesto de tres por tres. Eso que ves eran dunas.

Rafael Benítez (RB): Vivíamos en permanente cambio, viendo crecer todo esto a nuestro alrededor. Iban desapareciendo nuestros lugares de juego y ponían grúas. Siempre había obras por todos lados.

J.D.: Ten en cuenta que hasta hace no tanto Chiclana era un pueblo de viticultores, muy agrario. Y de pesca, claro. Aquí se trabajaba el atún, aunque eso no lo hemos vivido nosotros. Y llegó esta fiebre de vamos a ser la nueva Marbella. los alemanes como locos. Sancti Petri, hoteles de cuatro y cinco estrellas, los campos de golf.

Paco Ramos (PR): Se trajeron a Severiano Ballesteros.

J.D.: Y va y se marca un campo de 27 hoyos. No 18, 27. Hayu una leyenda que dice que nadie ha visto nunca el hoyo 27, que el hoyo 27 no existe. ¿De dónde han salido tantos hoyos? Quiero decir que aquí todo cambió muy rápido y a lo grande.

R.B.: Pero toda esta revolución es aquí porque en realidad el pueblo no ha cambiado en 500 años. Chiclana es tan peculiar que aquí viven 90.000 personas y no se ven. Los que vivimos en La Barrosa apenas pisamos el pueblo.

DC: Eso tuvo que afectar a vuestra infancia, Tenían que notar que esto no era un lugar como los demás..

J.D.: Pues, por ejemplo, nosotros nos conocimos porque íbamos al mismo colegio, el Al Andalus, que, por entonces, era un colegio prefabricado. No había colegios en Chiclana para el éxodo que se produjo al exterior del pueblo. Toda la periferia fue a ese colegio y había mucha gente de fuera, la que llegó con el boom de los hoteles.

R.B.: En cierto modo, eso tuvo que ver con todo lo que nos pasó después. Aquí los inviernos eran largos y había poco que hacer.

J.D.: Rafa, que es el músico, empezó a tocar la guitarra y nos embromó con la música. A mí me dijo que yo iba a ser el bajo del grupo. Yo no tenía ni idea de tocar el bajo, pero me compré uno rojo de segunda mano que ya he vendido. Nunca aprendí a tocarlo.

DC: Claro, empezaron por ser un grupo, no por ser promotores.

R.B.: Bueno, promotores lo fuimos muy chicos. Como te digo que todo esto era un poco aburrido, empezamos a hacer turismo de festivales. Nos reuníamos con gente mayor que nosotros que eran los que nos llevaban. No nos perdíamos un Espárrago ni un Viña Rock.

J.D.: Y con 18 años nos montamos el primer Porche Rock, que consistía en hacerlo en el porche de un campito del padre de un amigo. Juntamos a 60 o 70 personas. Allí pasábamos la gorrilla, se pagaba la voluntad para los músicos.

R.B.: Luego nos animamos con el Function Festival, que fue en el campito de otro amigo, aquí en El Sotillo. Y ahí sí cobrábamos entrada. Cinco euros.

P.R.: Cinco euros qué va, si hay era todo monedas. Serían dos o tres euros.

R:B.: Y nos trajimos nuestro primer grupo con caché, uno de Barcelona, que costaron 500 euros.

DC: ¿Y cómo fue aquello?.

R.B,: No sabría decirte. Yo sé que aquel festival se abrió, pero no sé si alguna vez se cerró. Ahí no había cuentas ni de entrada ni de salida.

DC: Quizá pensaron que se iban a ganar la vida con esto.

J.D.: Ja ja, pero qué ocurrencia, ni remotamente. Que nosotros ahora juguemos en las grandes ligas es algo que no sabemos cómo pasó. Simplemente pasó. Ya por entonces yo estudiaba Informática en Salamanca y Paco para piloto en Madrid y Rafa primero Pedagogía y luego Diseño Gráfico en Sevilla. En verano nos juntábamos y nos montábamos algo parecido a un festival. Era nuestro entretenimiento veraniego.

R.B.: Había un sitio, El Tendedero, donde nos juntábamos todos los que íbamos a festivales. Nosotros seguíamos siendo de los más jóvenes, claro. Y contábamos a los que habíamos ido y lo bueno que sería tener un buen festival por aquí. Por entonces ya estaba estallando la burbuja de los festivales y cada vez había menos.

D.C.: ¿Cuál fue el que más os impresionó?

J.D.: El Rock for People de Praga fue una cosa bestial. Allí estaban Prodigy, Muse... Cómo íbamos a pensar que algún día seríamos nosotros los que nos íbamos a traer a Prodigy a Cádiz.

R.B.: Pero por entonces lo más que tuvimos fue que Paco y yo nos fuimos al Ayuntamiento porque queríamos hacer un concierto de presentación de nuestro grupo, La Trueque.

P.R.: En Juventud nos dijeron que tenían una partida para hacer algo así como una fiesta de primavera.

R.B.: Y claro, no nos cortamos. Les dijimos, hombre, esto dejárnoslo a nosotros. Nosotros os traemos mañana un proyecto, lo montamos y nos quedamos con la barra. Era lo más parecido a una primera aventura empresarial. Qué peligrosa es la audacia.

DC: ¿Cómo fue la barra?

J.D.: Pues creíamos que bien. Cuando terminó la noche nos dijimos mira qué cantidad de pasta hemos sacado. Pero al empezar a repartir vimos que habíamos palmado treinta pavos. Vaya negocio. Hartarte de currar para palmar pasta.

R.B.: Nuestro primer chasco.

J.D.: Lo cierto es que llovió y aún así conseguimos meter a tres mil personas por un tercio del presupuesto de lo que le costaba al Ayuntamiento esos conciertos gratis que montaban entonces todos los ayuntamientos con un solo artista que se llevaba un dineral. Los ayuntamientos fueron los culpables de que en España se disparan los cachés y casi sacaran a la iniciativa privada del mercado. Como era dinero público...

P.R.:Al año siguiente ya hicimos la propuesta de un festival de verano al Ayuntamiento. Pero la idea era la misma. Seguíamos estudiando y al tiempo gestionábamos a los grupos que traeríamos para nuestro hobby veraniego.

J.D.: Y nos habíamos hecho con un buen cartel. Teníamos a SFDk, a Delinqüentes. Con nuestros 4.000 euritos del Ayuntamiento pensábamos que podíamos dar un bonito festival.

RB: Y nos dice el PSOE en mayo o así que este año , que era electoral, no es posible, que no hay un duro. Claro, ya todo había estallado en las arcas de los ayuntamientos.

P:R:Figúrate cómo nos quedamos . Lo teníamos todo contratado.

R.B.:En realidad ese fue el momento en el que empezó todo. Nos reunimos en la furgoneta de uno de nuestros socios y allí decidimos que seguíamos adelante.

J.D.:Nunca habíamos pensado en privatizar el festival, pero no nos quedaba más remedio. Decidimos crear una empresa. Pondríamos 8.000 euros cada uno.

DC: ¿Y de dónde sacaron el dinero?

P.R.: A mí me lo prestó mi padre sin que se enterara mi madre. De hecho, mi madre se ha enterado hace muy poco.

J.D.:A mí también me lo pasó mi padre pero diciendo "con vuelta". Aunque yo no tengo muy claro que él tuviera claro lo de la vuelta.

R.B.:Y teníamos que poner el precio de la entrada. Sin estudio de mercado ni nada, por supuesto. A ojillo pensábamos que a doce euros cubríamos gastos. No nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho.

J.D.:Nos llegó gente de todas partes. Lo que habíamos hecho era poner dos días de camping, aparte de la música, más barato que ningún otro camping. Y encima firmamos un acuerdo con el Instituto de la juventud, que quería hacer una campaña de sexo seguro regalando condones. Joder, lo ofrecíamos todo. R.B.:Habíamos creado el modelo de festival, mitad música mitad vacaciones, que ha sido nuestro sello. Por lo que necesitábamos una marca y así pensamos en la fórmula de Alrumbo. Ahora todo el mundo lo hace, pero entonces era muy raro que toda la campaña promocional se hiciera en redes sociales, sin apenas cartelería. También fuimos los primeros en hacer vídeos promocionales, siempre con un barquito, que rodábamos nosotros mismos. Estábamos innovando y no nos dábamos cuenta. Luego gente profesionalizada nos explicó lo que habíamos hecho casi sin querer.

DC: Sin embargo, al año siguiente les echaron de Chiclana.

J.D.: No nos echaron , tampoco fue eso. Había cambiado el gobierno local y yo creo que es cierto que no se encontraban cómodos con ese tipo de turismo que atraíamos.

R.B.:En Rota sí que lo vieron. Pudimos salvar el festival gracias a ellos porque una vez más teníamos que improvisar.

J.D.:Pero fue el principio de nuestro despegue. Ya éramos promotores,