Jerez tampoco quiere "guardarraíles asesinos"

Viajar en moto es un placer indescriptible, que solo aquellos que lo han probado pueden imaginar. La adrenalina sentida al viajar por el asfalto sobre solo dos ruedas, el golpeo del viento en el cuerpo, el rugir de la moto en consonancia con el latir del motorista o el disfrute de la vista al alcanzar los paisajes que rodean una mirada centrada en la carretera rozan la utopía. Sin embargo, el dibujo perfecto que pueden realizar todos estos elementos que rodean el asfalto termina en el momento que en la visera se incrusta un elemento de seguridad vial: los guardarraíles. En cada accidente de moto, estos elementos acaban con vidas o la amputación de los miembros de muchos moteros. Además, los que sobreviven luego tienen que ser indemnizados por el Estado, pues algunas de las caídas son provocadas por el mal estado del asfalto español. Jerez ve cada año cómo algunos de los que peregrinan a su frontera para vivir el Gran Premio de España no llegan. Y sin embargo Jerez, capital mundial del motor, también tiene en sus carreteras estos guardarraíles que en el mundo motero se catalogan de "asesinos" sin siquiera señalizar.

La lucha motera contra estos guardarraíles está dando sus frutos en los últimos tiempos. O al menos eso parece. El Congreso ha aprobado recientemente la eliminación de los guardarraíles a propuesta de Ciudadanos y con el apoyo de todos los grupos. En Jerez en particular, la formación naranja quiere llevar al pleno de este mes de abril una propuesta con la que se consiga señalizar este tipo de elementos de seguridad vial antes de la llegada del Gran Premio de España a la ciudad, que se disputará los días 4, 5, 6 y 7 de mayo. "Es vital asegurar las carreteras de nuestra provincia y de nuestra ciudad, sobre todo en aquellos tramos en los que los guardarraíles se convierten en auténticos asesinos", denunciaba Carlos López, representante del grupo municipal de Ciudadanos en Jerez de la Frontera.

Desde la Unión de Motoclubes de Jerez no saben nada de la propuesta, aunque sí recalcan que la colaboración es mutua y en cuanto se encuentren con los responsables de Ciudadanos hablarán al respecto. Además, les parece una gran idea que se apoye una reivindicación por la que llevan varios años luchando y nadie les hace caso. "Recientemente hicimos una marcha en la que salimos de Jerez y llegamos a Cádiz. Hicimos la marcha a nivel nacional para que fuera una reivindicación sonora, con la intención de lo que siempre hemos demandado: que se financie algún método para que en caso de que se produzca una caída en un tramo donde hay guardarraíles no tenga las consecuencias que todos sabemos", afirman desde el Motoclub Sin Gasolina, uno de los integrantes de la federación jerezana.

El motivo por el cual todos los moteros rechazan este elemento de seguridad vial es sencillo y lo explican desde el motoclub anteriormente mencionado: "El guardarraíl es metálico. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que nosotros no queremos es que puedas atravesar por debajo del raíl. Bueno, ni por debajo ni por arriba. Es que el guardarraíl metálico -es decir, la base que aguanta el raíl- corta. Una caída sencilla a 30 kms. por hora puede suponer una amputación".

De momento, la esperanza que tienen desde los motoclubes es que todos los grupos apoyen esta propuesta que Ciudadanos llevará a pleno el próximo jueves: "Esperemos que todos la apoyen. Que haya una fuerza común para cubrir las reivindicaciones que estamos haciendo el colectivo es muy importante". Además, significaría ir en consonancia con lo votado por sus representantes en el panorama nacional. Por ejemplo, el grupo mayoritario en el Ayuntamiento, el PP, votará a favor. El PSOE, por su parte, deliberará hoy todas las propuestas que se llevarán a pleno.

"Dentro de la provincia de Cádiz y de Jerez, la salida de Estella es una de las vías por las que los moteros nos movemos mucho. Pero no tiene que ser solo esa vía, lo ideal sería que fueran todas las salidas que tiene la ciudad" destacan desde Sin Gasolina, que durante los últimos tiempos ha abanderado la lucha contra los guardarraíles. De hecho, en la mayoría de motocicletas de este motoclub se puede encontrar la pegatina que reza: "Guardarraíles asesinos" encuadrados en la señal de prohibición de tráfico que corta por la mitad a un amante de las dos ruedas, simulando lo que haría un guardarraíl en la carretera.

La lucha no va a parar hasta que no se sustituyan por otros elementos más seguros. De hecho, tal y como señalaba días atrás el presidente de la Unión de Motoclubes de Jerez , Antonio Rosado, "desde la federación estamos por la labor de defender la causa a muerte. Es algo que nos compete a nosotros y donde somos los perjudicados al haber una falta de interés a nivel nacional respecto al arreglo de los guardarraíles. No es por hablar, es que hay muertes que están vistas, replicadas y demás, pero que no se ha hecho nada hasta hace poco. Nosotros el mismo día que lo aprueban -la supresión en el Congreso- nos vamos a Cádiz para denunciar y protestar por la falta de interés que están mostrando estos señores".

Aunque la mayoría de accidentes de moto se producen dentro del casco urbano, según las estadísticas, en carretera la mayoría de ellos se dan por un derrape o salida de vía. El hecho de que estos guardarraíles permanezcan en las carreteras españolas provoca complicaciones en los accidentes, donde ya de por sí suele haber heridos. La protesta que los moteros están llevando se debe a que el elemento que sujeta el raíl no impide la salida de la persona de la vía y lo único que hace es un "efecto cuchilla" que suele acabar con la amputación o la muerte de los amantes de las dos ruedas y sus acompañantes.