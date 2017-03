Hoy juzgan en Jerez al hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano

José Fernando Ortega Mohedano, hijo adoptivo del diestro José Ortega Cano y de la fallecida tonadillera Rocío Jurado, será juzgado hoy en Jerez como consecuencia de las dos órdenes de alejamiento que presuntamente transgredió al visitar a su ex pareja en las instalaciones del hospital de Jerez el pasado mes de febrero cuando ésta se encontraba ingresada. Los hechos han deparado dos juicios que según ha podido saber se celebrarán hoy de forma consecutiva en el Juzgado de lo Penal número 2 de Jerez, sito en la sede judicial de la avenida Alcalde Álvaro Domecq.

José Fernando Ortega se encuentra en la actualidad privado de libertad en el centro penitenciario Puerto II de El Puerto de Santa María. Cabe destacar que además aún tiene pendiente otro juicio por transgresión de medidas cautelares de alejamiento. Se trata de un episodio acaecido en la vecina localidad de Arcos y en el cual el hijo del famoso torero intentó escapar sin éxito de la acción de la Guardia Civil cuando ésta se extrañó de la presencia de un coche estacionado en un descampado en el cual estaban el tal José Fernando y su ex pareja, conocida como 'Michu'.

A todo ello hay que unir que el joven tiene una condena en suspenso por un robo con violencia perpetrado en Sevilla. En aquella ocasión fue castigado con un año y nueve meses de prisión, los cuales quedaron en suspenso siempre y cuando no volviera a delinquir, algo que de hecho ha vuelto a producirse. Si hoy resultara condenado la condena suspendida entraría en vigor y a la misma se sumarían las que pudieran caer sobre él en caso de que el tribunal le considerara culpable.

Según ha podido saber este medio, la solicitud de condena que pide el ministerio fiscal para el hijo de Ortega Cano es de seis meses de prisión por cada uno de los dos delitos de los que ha sido acusado. Es decir, en caso de que las condenas fuera efectivas debería pasarse casi tres años encarcelado tanto por el delito de robo como por la transgresión de las medidas cautelares de alejamiento.

A este respecto cabe destacar que es bastante probable que la ex pareja de José Fernando Ortega Mohedano no declare en el juicio pues considera que la orden de alejamiento que separaba a ambos ya no tiene razón de ser. Es reseñable igualmente los graves problemas personales que tiene esta pareja de jóvenes, con un amplio historial de adicciones a sus espaldas.

De otro lado, los problemas causados pro José Fernando Ortega están causando gran daño en el seno familiar. Así, recientemente se supo que el diestro José Ortega Cano tuvo que ser hospitalizado tras recaer de unos problemas cardíacos en el centro médico Monte Príncipe de Madrid, teniendo que cancelar compromisos profesionales en México. Cabe destacar que el torero fue intervenido en 2013 y tres años antes sufrió unas insuficiencias cardíacas que se acentuaron durante el tiempo que estuvo encarcelado.