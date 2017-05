Irene García reivindica la unidad como la gran fortaleza socialista

La secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación, Irene García, ha reivindicado la unidad como la gran fortaleza socialista en un momento que hay que superar los "debates estériles" que perjudican esa cohesión interna e hipotecan la acción transformadora de la formación. En su intervención en la apertura del Congreso Provincial Extraordinario del PSOE de Cádiz que se desarrolla esta mañana en Rota, Irene García ha destacado que "esa unidad, ese diálogo y esa cohesión interna harán posible que del próximo Congreso Federal salga un proyecto político de fortaleza, de convicciones, reconocible en cada rincón del país".

Ese proyecto político irá acompañado de otro factor diferencial de los socialistas, como es "la ejemplaridad de los miles de alcaldes, concejales y cargos públicos que diariamente gestionan los intereses de los ciudadanos". "Con esa suma de factores -ha añadido-, conseguiremos que el PSOE vuelva a ser percibido por la ciudadanía como un instrumento útil para solucionar sus problemas, mejorar su calidad de vida y acabar con los destrozos que está generando la derecha".

En clave interna, Irene García ha aplaudido "la generosidad y el diálogo sincero" en el seno de la militancia gaditana, que ha permitido que el PSOE de Cádiz pueda acceder a través de una única candidatura al Congreso Federal. Minutos antes de que el Congreso Provincial aprobara sin ningún voto en contra esa lista única de 27 delegados y delegadas, la secretaria general ha señalado que "nuestros adversarios son los que son", en referencia a un PP que "gobierna de espaldas a la ciudadanía y castiga a esta provincia".

"Cuando el PSOE se ha mantenido unido hemos sido capaces de ofrecernos como una alternativa solvente a la ciudadanía, y hemos conquistado muchos gobiernos municipales e incluso la Diputación, para ponerla al servicio de los gaditanos y gaditanas", ha señalado la secretaria general, quien ha destacado las tres prioridades de la actuación del partido: "los servicios públicos de calidad, el fomento del empleo y el blindaje de las políticas sociales".

En este punto, ha recordado la "soledad" que los alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia sentían en el anterior mandato municipal, en el que padecieron la falta de respaldo de una Diputación que no daba respuesta a sus problemas. "Entonces la Diputación decía que no había recursos para los principales problemas de esta provincia", ha señalado, en clara contraposición con el momento actual, en el que la gestión socialista ha puesto a disposición de los ayuntamientos más de 21 millones de euros para generar empleo y ha impulsado el rescate de quienes más lo necesitan, a través de un plan estratégico contra la pobreza energética. "En los cuatro años precedentes, la derecha no invirtió ni un euro contra el paro y dio la espalda a quienes más padecían los efectos de la crisis", ha añadido.

Finalmente, Irene García ha confiado en que "esa motivación y esa unidad que hemos experimentado en los últimos días se mantenga en el tiempo", en un momento en que los procesos congresuales apenas han comenzado. Así, ha agradecido especialmente el esfuerzo y la generosidad de "muchos secretarios y secretarias generales locales que han promovido listas de delegados al Congreso Provincial marcadas por el consenso y la integración". "Quienes militamos en este partido llegamos a él probablemente a través de caminos distintos, pero todos compartimos una visión del PSOE como el partido que cambia la vida de la gente", ha concluido.

Tras la intervención de la secretaria general, el Plenario ha aprobado sin ningún voto en contra la única candidatura de 27 delegados y delegadas del PSOE de Cádiz al 39 Congreso Federal, que se celebrará entre el 16 y 18 de junio. En el Congreso Provincial Extraordinario del PSOE de Cádiz participan 204 delegados y delegadas elegidos en las asambleas desarrolladas en las agrupaciones municipales y locales, los 10 representantes designados por Juventudes Socialistas y los 12 miembros de las organizaciones sectoriales del PSOE de Cádiz (estos sin derecho a voto). Igualmente, el foro socialista incluye en su orden del día la votación de las propuestas de enmiendas a la Ponencia Marco Federal, el documento político y programático que debe marcar la acción del partido.