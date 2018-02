Interior cambió de módulo a Pacheco en Puerto 3 por su "reincidencia"

Pedro Pacheco fue trasladado de módulo en el centro penitenciario de Puerto 3 entre los meses de noviembre y enero por reincidir en el incumplimiento de la normativa carcelaria, al tener en su celda una serie de objetos que no contaban con el permiso de la dirección de la prisión. Esa fue la explicación que en la tarde de ayer dio en el Senado el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, a una pregunta formulada por el socialista Francisco González Cabaña.

En un registro realizado en su celda la mañana del 21 de noviembre, se intervinieron 8 de los 18 libros que tenía -en la Cámara Alta se hizo referencia a tres-, un crucifijo de madera de apenas siete centímetros y 70 gramos de peso regalado por un interno y una almohada. Horas más tarde, y a pesar de que los hechos se calificaron como una infracción leve, la dirección del centro decidió trasladarlo de módulo. Hace varias semanas la dirección ordenó su regreso al módulo de respeto.

En su respuesta, el número dos del Ministerio de Interior argumentó que Pacheco podría haber tenido estos objetos si hubiera solicitado permiso a la dirección del centro, aunque acto seguido insistió en la "reincidencia" de los incumplimientos refiriéndose así indirectamente a otros registros previos practicados en su celda -ha tenido cuatro - donde también se detectaron objetos no autorizados tales como exceso de ropa, medicinas, libros u otros enseres. "Todo eso se puede conseguir si se sigue el procedimiento adecuado y es solicitarlo a la dirección del centro; en este caso no se hizo y hay un elemento añadido y es que se está reincidiendo y eso agrava la situación del interno", justificó Nieto.

Cabaña había preguntado si la posesión de estos objetos ponía en riesgo la reinserción y la seguridad del centro penitenciario. En su respuesta, Nieto hizo una reflexión sobre los libros que tenga un interno ya que algunos "contenidos" pueden generar "problemas" -aunque no dijo que los incautados a Pacheco estuvieran dentro de esta catalogación- y que un crucifijo puede servir "para agredir o asesinar a otro interno".

Para acabar su intervención en la Cámara Alta, y en respuesta al ruego realizado por González Cabaña para que se interese sobre la situación de Pacheco, el secretario de estado de Seguridad dijo: "Lo he hecho y trataremos de dar el justo y el mismo trato no solo a Pacheco sino a cualquier interno de los centros penitenciarios".

Previamente, Francisco González Cabaña hizo una defensa del comportamiento "modélico" en prisión del ex alcalde jerezano, criticó que aún no se le haya concedido el tercer grado que le permitiría seguir cumpliendo su condena fuera del centro penitenciario, y denunció una aplicación "severa" de la normativa carcelaria. "Desde el punto de vista de muchísimas personas parece que hay una aplicación extrema en su caso", dijo. Así, Cabaña tiró de comparativa al referirse a la negativa de concesión del régimen de semilibertad al ex regidor jerezano y de que sí la disfrutara el narco Sito Miñanco, que fue detenido el pasado lunes en La Línea mientras disfrutaba del régimen de semilibertad.

Por ello, Cabaña cuestionó el traslado de módulo pasando a uno con "circunstancias distintas" que provocó, como añadido, que dejara su labor de asesor jurídico para otros reclusos. El socialista mencionó las características de la cruz, "un crucifijo de siete centímetros fabricado en los talleres de la cárcel y que antes era propiedad de otro recluso". En este sentido, Cabaña sentenció: "Los crucifijos no son armas desde tiempo de la Inquisición y, además, con ese que tenía Pacheco un interno se tiene que llevar tres días dándole golpes a otro para una mínima lesión".