Historias con historia

Historias de la Historia de España. En cada lugar, en cada caso, una versión. El examen de la Selectividad del lunes sigue trayendo cola. Para empezar, una cola de firmantes virtuales en la plataforma Change.org. Ayer iban por 20.000 lo que protestaban "por un examen de historia de selectividad bien organizado", en una iniciativa creada por el estudiante jerezano Carlos Villegas. Ahí se piden explicaciones al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo; a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; a la consejera de Educación, Sonia Gaya; y por extensión al rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Eduardo González Mazo, a quienes reclaman "tomar medidas urgentes para solucionar este problema".

¿De quién es la culpa de, lo que para muchos estudiantes, fue una injusticia? Se refieren a uno de los dos temas a desarrollar. La opción B, concretamente: los gobiernos democráticos (1979-2000). ¿Entraba o no entraba en el temario de 2º de Bachillerato? ¿Por qué hubo institutos en los que se llegó a tocar este tema y otros en los que no dio tiempo? O profesores que recomendaron no estudiarlo porque no iba a entrar. Los alumnos se quejan del convulso curso en el que, merced a la nueva Ley de Educación, la Lomce, les han cambiado los temas a escasos meses de la Selectividad. Sobre todo en Historia de España. Hasta ahora en 2º se estudiaba del siglo XVIII en adelante. Este año se incluyó todo. O sea, desde la Prehistoria hasta casi nuestros días. Ayer, en la última jornada de las Pruebas de Acceso a la Universidad, los estudiantes seguían comentando la jugada. "Los gobiernos democráticos los han añadido este año. Antes se estudiaban junto a la Transición, esta vez por separado. Era el último tema. A nosotros no nos ha afectado porque lo hemos dado. Rápido, pero lo hemos dado", contaba Sandra, del colegio Argantonio de Cádiz en la plaza del Falla, exterior de la Facultad de Medicina. "A amigos de otros institutos no les dio tiempo", apuntaba. "El cambio fue en mitad de curso y no nos ha dado tiempo estudiar antes del siglo XVIII", admitía.

Un joven del Liceo de San Fernando señalaba que "elegimos la opción A -la de la crisis de las colonias de 1898h porque en el instituto no nos dios tiempo a acabar el temario. Además, avisaron muy tarde del cambio". También, Jesús Pérez, del IES Fernando Aguilar de Cádiz, daba su versión: "Hay compañeros que se han arriesgado a no estudiarlo, pero nuestro profesor nos preparó ese tema". Aprovechó para comentar que "la verdad es que ha estado todo muy mal preparado" y para recordar que entre los examinados también existe malestar por una de las opciones del examen de Lengua y Literatura, y es que "el texto periodístico era demasiado técnico".

En la cafetería de la Facultad de Medicina repasaba apuntes Rosa María Pereira, del IES Ciudad de Hércules de Chiclana. En este centro se llegó a dar el tema que ocupa la controversia. "En nuestro instituto lo hemos dado, ya está en cada uno estudiarlo o no. Era un tema corto, de un folio. En otros institutos han pasado el tema de largo y como nunca ha caído... El curso pasado Historia de España se componía de 6 temas. Ahora han sido 12, muchos para estudiar en Selectividad teniendo en cuenta que hay más asignaturas", criticaba. Apuntaba además que "han caído los dos temas últimos e cada bloque, el 98 y los gobiernos democráticos". A su lado, Pablo Ruiz lamentaba que "hasta hace dos meses no sabíamos qué iba a entrar en cada asignatura".

Hay casos de malinterpretación del temario propuesto en las Directrices y Orientaciones Generales dispuestas por las Universidades Públicas de Andalucía. El tema en cuestión formaba parte del Bloque 12, el último, denominado Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975). Hubo docentes que interpretaron que el último tema resumía la Transición y los gobiernos democráticos solo hasta la integración española en Europa.

Básicamente las protestas se realizan desde Cádiz y su provincia. Ayer, desde la Universidad de Cádiz se indicaba que "el examen ha sido el mismo para toda Andalucía. Y se ha preguntado sobre un tema que entraba en el temario, un temario conocido por orientadores, centros y profesores".