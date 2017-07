Hallan el cadáver de una mujer dentro de un coche en Villamartín

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por la aparición la tarde del lunes del cadáver de una mujer en el interior de un vehículo, en una finca en Villamartín, cercana al polígono industrial de El Chaparral. La finada es una farmacéutica, de 51 años, que residía en Jerez y que regentaba una farmacia en la avenida Virgen de la Merced, en Arcos. El marido de la mujer había denunciado el domingo su desaparición ante la Policía, en Jerez.

Finalmente varios trabajadores de la finca El Novillero fueron los que encontraron el cuerpo sin vida de la mujer sobre las siete de la tarde del lunes, dando rápidamente la voz de alarma a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de este asunto para esclarecer los hechos. Según la Benemérita, "no se han encontrado signos de violencia" en el cuerpo. Algo que, al parecer, podría coincidir con los resultados de la autopsia que se le practicó también en la mañana de ayer en el Instituto de Medicina Legal. Ahora los investigadores y forenses están pendientes de los resultados de un examen toxicológico por si el cuerpo tuviera en su interior algún tipo de sustancia que arroje luz sobre la causa de la muerte.

Testigos del hallazgo del cadáver explicaron que el domingo por la tarde vieron un vehículo estacionado en una zona de la finca mencionada, detrás de unas cajas para la recogida de la siembra de los melones, que se cultivan en la zona. "Y ya el lunes nos pareció raro que siguiera el coche en el mismo sitio, con lo que mi compañero y yo nos acercamos para averiguar qué pasaba", apuntaron estas fuentes, revelando cómo encontraron el cadáver. El joven que la halló, de 31 años y trabajador agrícola, narró que se acercó al vehículo, modelo Opel Insignia, de color oscuro. "Tenía las puertas cerradas menos la del conductor. Dentro había unas llaves y un móvil", explicó. Así que, según su versión, "me dirigí al maletero y en el interior, al fondo, vi a una mujer". Lo del maletero es un extremo que no ha sido confirmado por la Guardia Civil, pues sólo ha informado de que se halló el cuerpo "en el interior del vehículo". El testigo añade que, tras ver a la mujer, "salí corriendo, casi me caigo al suelo del ataque de ansiedad que me entró. Ando mal de los nervios desde entonces", explicó el hombre. Estos empleados fueron los que dieron la voz de alarma al dueño de la finca y a la Guardia Civil. Sobre las once de la noche del lunes se levantó el cadáver del lugar del suceso.

La muerte de Soledad L. R., casada y madre de varias hijas, sumió en un hondo pesar a numerosas personas de Arcos, que la conocían por regentar una farmacia en este pueblo. Ayer, un escueto cartel en la puerta del negocio con la leyenda 'cerrado por defunción' constataba su pérdida. Las redes sociales se llenaron de mensajes de pésame hacia su familia y destacaron la amabilidad y la profesionalidad de una "mujer buena". La Guardia Civil revela que no hay constancia de ninguna denuncia por violencia de género.