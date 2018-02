Hallado el cuerpo de la mujer ahogada en La Isla tras 14 días de intensa búsqueda

Voluntarios de Protección Civil dieron ayer con el cuerpo de la mujer ahogada en el caño de Sancti Petri tras 14 días de intensa búsqueda. El cadáver fue avistado pasado el mediodía durante el énesimo rastreo que se llevó a cabo en la zona comprendida entre el Puente de Hierro y la salina de San Vicente. Previsiblemente, el cuerpo había permanecido en el fondo del caño durante todo este tiempo sin que hubiese sido posible dar con él hasta que salió nuevamente a flote. Una vez confirmado el hallazgo del cadáver se dio parte a la Policía y al Juzgado y se procedió a su rescate.

Fue en la tarde del pasado 1 de febrero cuando dos jóvenes que paseaban por el paseo de La Magdalena dieron la voz de alarma al avistar flotando en el caño el cuerpo de una mujer. Rápidamente se desplegó un operativo de búsqueda sin precedentes en el que participaron medios y recursos de distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Armada, Protección Civil, Consorcio de Bomberos y servicio de Emergencias 112.

No obstante, no pudo darse con el cuerpo. La búsqueda a lo largo dee todo el caño, La Carraca y el saco interior de la Bahía se intensificó durante los días posteriores aunque sin obtener resultados positivos. No obstante, pudo identificarse a la mujer, cuya desaparición ya había sido denunciada por la familia.

A mediados de la semana pasada, desde el Ayuntamiento isleño se convocó una mesa de coordinación con el propósito de reorganizar la búsqueda ya que, ante el tiempo transcurrido, se confiaba en obtener resultados positivos. Se redoblaron los esfuerzos entonces, si bien hasta ayer no se consiguió poner el punto final a estas dos intensas semanas de búsqueda.