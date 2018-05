Hágase la luz

Pues, según desveló ayer Pérez Mañas, hasta en dos ocasiones han solicitado dicho contrato y la única respuesta recibida ha sido el silencio. "No sé por qué", reconoció a preguntas de la prensa el delegado de Distribución. "Todo está acordado, pero no responden; no tenemos certeza ni de las condiciones técnicas, aunque ya están acordadas pero no acaban de formalizarse, ni sabemos el plazo de construcción. Somos optimistas y creemos que tendremos Parralejo, porque a la fuerza ahorcan", sentenció.

Endesa, al Río: "Un secador de pelo crea más campo electromagnético"

El director de Distribución de Endesa en Andalucía occidental no obvió las preguntas acerca de las críticas y temores de los vecinos del Río San Pedro, en Puerto Real, acerca de los efectos que sobre su salud pudieran tener las torres de alta tensión que cruzan esta barriada. José Luis Pérez Mañas fue claro y contundente: "Me gustaría que no se jugara con el miedo de la gente, no me parece bueno". Y explicó que "los campos electromagnéticos vienen de la intensidad de la corriente eléctrica, no de la tensión. Produce mucho más campo eléctrico un secador de pelo que la línea, sobre todo porque va con la distancia al cuadrado. Esta línea es además especialmente elevada". Insistió el responsable de Endesa en que "no hay ningún efecto de los campos electromagnéticos sobre la salud de la población. Cosa distinta es que estéticamente se quiera hacer desaparecer, o que moleste, pero el argumento de los campos electromagnéticos me gustaría que se dejara porque de manera reiterada en el tiempo van apareciendo buscando otras intencionalidades, me preocupa por la gente que sufre, no me parece justo, no es razonable que la gente mire un poste y crea que esté en peligro". Para Pérez Mañas, "la baja tensión de nuestros domicilios y los electrodomésticos que tenemos nos exponen más que esa línea". Recordó que se creó una mesa al respecto en la que se hicieron mediciones, "y formalmente se hizo un estudio de los campos electromagnéticos de esa línea donde se verificó que están muy por debajo de los estándares europeos". Así, volvió a lanzar un "mensaje de tranquilidad a las familias: no hay problema con esos campos electromagnéticos". Preguntado sobre la posibilidad de soterrar dicha línea, aseguró que "claro que se puede soterrar, el problema es el coste, aunque la línea soterrada genera más campo electromagnético que la línea aérea. Habrá que aprovechar alguna oportunidad, una infraestructura, algo que permita el soterramiento de esa instalación", dijo.