García formaliza su intención de seguir un proyecto "inacabado"

Hasta hoy, que se cierra el plazo, no se conocerá con seguridad cuántas personas presentan formalmente su candidatura para optar a la secretaría general del PSOE de la provincia de Cádiz. Luego se iniciará la recogida de avales (alrededor de mil según el censo establecido) hasta el día 16, cuando queden proclamadas oficialmente las distintas opciones. El sector 'pedrista' de la provincia se presentará con el isleño Jesús Ruiz Cayuso y hay un par de militantes más que anunciaron en su momento su idea de presentarse.

"Es un proyecto inacabado". No es la primera vez que Irene García, secretaria general del PSOE gaditano, se refiere con este adjetivo al proyecto que inició hace cinco años tras ganar por 46 votos en el congreso provincial de entonces. Ayer lo volvió a calificar así al formalizar su intención de continuar al frente del partido en la provincia. "Creo firmemente que está inacabado y que debe continuar su proceso, ya que está dando frutos muy positivos", dijo García a los medios al presentar su candidatura a la reelección en la sede de los socialistas.

"Que haya más compañeros es motivo de alegría"

"No tengo que objetar nada contra ningún compañero. Cualquiera de los compañeros de esta agrupación que quiera dar un paso hacia adelante es un motivo de orgullo y motivo de alegría", respondía García a la pregunta sobre sus posibles rivales. Para la también presidenta de la Diputación eso es muestra de que es "una agrupación viva" y que "goza de buena salud". "Esto no es un proyecto personal, es de toda la militancia, y si hay más capacidad para aportar iniciativas en positivo es una oportunidad que hay que aprovecharla bien". "Hay que vivir este mes con intensidad desde lo positivo, al menos yo sólo me voy a quedar con eso".