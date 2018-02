GIRA Mujeres, un impulso para descubrir y activar el propio talento

Isabel María Casillas es bióloga y vive en Cortes de la Frontera. Trabajaba en el sector público pero con la crisis fue al desempleo y apostó por quedarse en su pueblo, en un entorno rural. Allí ha creado el proyecto Micoactúa, con el que vende micoexperiencias; es decir, enseña el autocultivo de setas comestibles y suministra el sustrato para el cultivo. Esta mujer está encantada con el hecho de haber podido hacer realidad su idea de negocio, con el que "se enseña a cultivar un alimento saludable y se respeta el medio ambiente".

Esto ha sido gracias a su participación en el programa GIRA Mujeres, impulsado por Coca-Cola. "Participar ha sido estupendo porque me ha abierto puertas y me ha dado herramientas para poner en claro mi idea de negocio", comentó ayer Isabel María Casillas en la presentación de la segunda edición de GIRA Mujeres, que se celebró en la sala de prensa del Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE).

En el acto participaron también la jefa de comunicación de la región suroeste de Coca-Cola European Partners Ibera, Beatriz Codes; la delegada territorial de Economía y Empleo de la Junta, Mª Gema Pérez Lozano; la directora gerente de Andalucía Emprende, Montserrat Reyes, y la directora de Proyectos de AlmaNatura, Concepción Macías.

Beatriz Codes explicó que Coca-Cola ha adquirido como compromiso promover la diversidad, entendida como la inclusión de todo tipo de personas mediante la igualdad de oportunidades. Este compromiso se concreta en la puesta en marcha de diversas acciones, como el proyecto global 5by20 que busca favorecer el empoderamiento personal y profesional de cinco millones de mujeres para el año 2020.

Dentro de este proyecto se enmarca GIRA Mujeres, enfocado a la formación y mentoría de mujeres que quieren emplearse o desarrollar una idea de negocio vinculada con el sector de la alimentación y bebidas. El objetivo de este programa es mejorar su capacitación en la búsqueda de empleo y fomentar su carácter emprendedor, a través de dos itinerarios diferentes: emprendimiento y empleabilidad. Para ello, cuenta con la colaboración de entidades como Fundación Mujeres, AlmaNatura, Dona Activa, Cruz Roja o Impact HUB Madrid.

En su primera edición, GIRA Mujeres tuvo 4.643 participantes de toda España con edades comprendidas entre los 23 y 60 años. De ellas, 2.567 eran andaluzas.

Concepción Macías contó el papel de la empresa social AlmaNatura en este proyecto. Dijo que se ha centrado en las mujeres del territorio rural, llegando a más de 100 municipios en la primera edición. Explicó que el proyecto consta de tres fases: en la primera, un grupo de expertos y mentores impartes sesiones presenciales teóricas, luego hay otra formación online y finalmente, los diez mejores proyectos emergentes de la formación online de toda España son seleccionados para recibir servicios de incubación y mentoría. Los tres más innovadores reciben seis meses más de mentoría y un capital de apoyo por valor de 3.000 euros. En la primera edición, nueve de los diez proyectos finalistas fueron presentados por mujeres andaluzas y de ellos, dos se convirtieron en proyectos ganadores. Uno es el de Isabel María Casillas y el otro es de la gaditana Berta Pérez.

Según dijo Concepción Macías, en la formación, se ayuda a las mujeres "a que tomen conciencia de su propio talento y de los recursos que tienen a su alrededor".

Por su parte, Montserrat Reyes quiso precisar que lo que define GIRA Mujeres no es la formación sino el empoderamiento. "Se trata de encender un talento que ya existe y ponerlo en valor". Porque, en su opinión, "una sociedad no podrá ser competitiva si no pone en valor el 50% de su talento", afirmó refiriéndose a las mujeres. Asimismo, habló de la importancia de la colaboración público-privada, algo a lo que también hizo referencia Mª Gema Pérez.

La delegada de Economía y Empleo mostró su satisfacción porque una de las ganadoras de GIRA Mujeres fuera de la provincia de Cádiz. Y alabó esta iniciativa "que va mucho más allá, debido a que para muchas mujeres, y en el ámbito rural sobre todo, es complicado salir de la rutina y desconectar para centrarse en sus propias inquietudes y autoconocimiento".