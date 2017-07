El Festival Cabo de Plata carece de autorización de la Junta de Andalucía

El Festival Cabo de Plata, que a partir de mañana prevé llevar a Barbate durante tres días a más de cien mil personas, carece de autorización de la Junta de Andalucía para ocupar los terrenos de dominio público marítimo terrestre en los que se levantan varias estructuras, como carpas y escenarios. La Junta explicó ayer a este periódico que los promotores del festival no han presentado aún la documentación necesaria para tramitar el permiso. El año pasado, el festival se celebró sin autorización de la Junta, que denunció lo sucedido ante la Fiscalía.

Otras cuestiones relacionadas con el festival, como el plan de autoprotección y las medidas de seguridad que deben adoptarse en la zona de acampada, no necesitan autorización de la Administración autonómica sino del Ayuntamiento de Barbate. Pero la Junta indicó ayer que debe tener conocimiento sobre esos asuntos y que, sin embargo, no le ha sido enviada la información pertinente.

El festival se celebra en una zona de influencia forestal, con unas características especiales por su cercanía al Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate. De ahí que, como ocurrió el año pasado y debido al riesgo potencial de incendio, la Junta active un dispositivo especial con el 112, el 061, Medio Ambiente y el Plan Infoca.

La Junta precisó ayer que si hoy le llega la documentación, comenzará inmediatamente y con toda celeridad a tramitar la autorización para ocupar los terrenos de dominio público marítimo terrestre. Añadió que en agosto del año pasado, tras haber constatado que el Festival Cabo de Plata se había celebrado sin permiso, pidió a los promotores que presentasen con tiempo la documentación relativa a la siguiente edición (la de este año) para que no sucediese de nuevo lo mismo. El pasado mes de mayo, la Junta Rectora del Parque Natural de la Breña también comunicó a los promotores del festival que no habían solicitado aún autorización. Y hace unos días, la Junta les remitió un escrito en el que les recordaba que todavía no habían presentado la documentación.

La ausencia de autorización de la Junta para celebrar el festival el año pasado deparó una denuncia ante la Fiscalía contra los promotores y contra el alcalde de Barbate, Miguel Molina, por haberlo permitido. Fue presentada por la Junta el mismo mes de julio de 2016, recién terminado el festival. Molina respondió a esa denuncia con una defensa de lo que había hecho y con un ataque al PSOE.

"Lo que tiene hacer [la Junta]", dijo entonces a este periódico el alcalde de Barbate, "es preocuparse por el paro, porque ¿qué está protegiendo?, ¿un pinar urbanizable que vamos a talar en octubre y una explanada de zahorra?Al final va a ser verdad que la mano negra contra Barbate es el PSOE: no han hecho nada en ocho años y no quieren que se haga nada. Nunca han pedido papeles para la Feria y ahora sí. Habrá que pedirles el mismo rasero con El Rocío. Lo único que he hecho es darle trabajo, ilusión y vida a mi pueblo. Si eso es delito, asumo las consecuencias".

Tras la denuncia, Miguel Molina fue respaldado ese mismo mes por miles de personas en su pueblo. El Foro Ciudadano de Barbate entregó al entonces delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, 7.491 firmas de apoyo a una campaña que reclamaba la retirada de la denuncia de la Junta contra el alcalde.

En paralelo a esa denuncia, un grupo de propietarios de terrenos que fueron ocupados por el festival presentaron otra en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Barbate. Sostenían que no habían dado autorización alguna ni al Ayuntamiento de Barbate ni a los promotores del festival para usar sus terrenos. La denuncia fue archivada el pasado septiembre pero fuentes relacionadas con ese asunto dijeron ayer que el Juzgado lo reabrió más adelante.