Familias de una promoción ruinosa en Bornos vuelven a sus casas 20 años después

Los ahorros de toda una vida y sin nada. Las ilusiones de mucha gente que se compró una vivienda para empezar una nueva vida y todo se esfumó. Ha sido una pesadilla para 22 familias del Coto de Bornos, que ponen fin a ella después de 20 años. El Ayuntamiento de Bornos les ha entregado las llaves de sus viviendas, aquellas que tuvieron que abandonar hace varias décadas por las deficiencias en su cimentación. Estas casas formaban parte de una promoción de protección oficial de 40 viviendas. 18 de ellas fueron arregladas en su día y estas 22 fueron declaradas en ruinas, castigando el juez al Ayuntamiento a levantarlas de nuevo y pagar a sus moradores un alquiler mientras se construían.

"Mi cuñada compró su casa hace 20 años y aún no la ha pisado. Yo volveré a ella después de 10 años". Lo cuenta Ana María Barriga, una vecina del Coto de Bornos, que podrá pisar de nuevo su vivienda tras vivir de alquiler más de una década. "Hemos conocido en todos estos años lo que es el drama de adquirir una casa con mucha ilusión y saber que no teníamos nada. Prácticamente las hemos terminado de pagar en junio del año pasado", dice esta mujer, que recibió ayer de parte del Ayuntamiento las llaves de su nueva casa. Ana María cuenta que la vida en estos años se le ha hecho cuesta arriba en casas de alquiler, que no estaban adaptadas para su minusvalía. "Ahora entraré en mi casa, que me la han adaptado. Estoy deseando colocar mis cositas", dice con alegría.

Eso sí, estas familias quieren expresar su agradecimiento al equipo de gobierno del alcalde de Bornos, Hugo Palomares (IU), porque, en poco más de dos años, ha sacado adelante esta promoción. "Los anteriores nos han dado pares y nones. Siempre decían que no había dinero para construirlas de nuevo", añaden los afectados.

El alcalde, Hugo Palomares, explica que "tomamos este problema como una prioridad para el gobierno municipal" y recuerda que el Ayuntamiento ha levantado estas viviendas ruinosas con una inversión de 550.000 euros, financiados a través de un préstamo que vence en 2019, por tanto, dentro de su mandato, y con recursos propios. "Hoy (por ayer) es un día de fiesta porque entregamos las viviendas. A partir de mañana pediremos responsabilidades por los retrasos en solucionar este problema", manifestó. El regidor quiso agradecer la "confianza que los vecinos han tenido con este gobierno, que se comprometió a dar solución", concluyó.