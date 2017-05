Facturar Felicidad1.9003.000

"La suerte que tiene Cádiz es que despertó al turismo tarde y se libró de buena parte de los desastres que se hicieron en otras zonas". Los sabe María Jesús Fernández, que es mallorquina y en su isla creció alrededor de esos desastres. Desde hace veinte años trabaja en la cadena Hipotels en la provincia y ahora dirige Hipotel Gran Conil, una expansión fuera del seguro reducto de Sancti Petri, ese parque temático para alemanes que inventó Chiclana y supuso que la provincia entrara en la mesa de jugadores del gran tablero turístico nacional.

La reflexión de Fernández sobre nuestra supuesta suerte tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Amparo Ortega, que trabaja en el patronato de Turismo de Diputación, se dedica, como ella dice, "a pescar con la caña fuera para traer turistas aquí, luego se tarea de que las empresas de aquí consigan que vuelvan". Y sí, a los técnicos de Diputación no se les da mal la pesca. Observan un incremento de la demanda. Lo que no se sabe es si existe infraestructura para que Cádiz dé un paso adelante en esta industria después de haber logrado un posicionamiento y una etiqueta de "paraíso" o si realmente nos merece la pena crecer con todo lo que esto conlleva. Es decir, crecer, pero cómo. Y hacia dónde. Porque el turismo tal y como se concebía hace diez años no va a ser el turismo del futuro.

trabajadores ha perdido el sector en la provincia en la década de la crisis económicaapartamentos turísticos oferta airbnb, una alternativa al turismo de hotel

En datos estadísticos no hay números para hablar de un boom del sector que se ha convertido en el primer motor económico de la provincia, pero sí que nos aproximamos en algunos ítem a los números de hace diez años, de antes de la crisis. Pese a ello, el turismo propiamente, eliminando hostelería, no ha experimentado un despegue en el empleo. En 2016 empleó a 5.222 trabajadores, casi dos mil menos que en 2007, cuando alcanzó su techo con más de 7.100 trabajadores. Tampoco tenemos más establecimientos que hace diez años. De hecho, tenemos menos. 402 registrados, cuarenta menos. Ni tenemos más camas: 37.457 frente a las 39.551 que se llegaron a tener en 2008. Tampoco tenemos más viajeros que hace diez años, pero se quedan más tiempo. En 2007 se alcanzó el récord de turistas en la provincia superando los 2.600.000, en 2016 no llegaron a los 2.500.000, pero superaron en más de 200.000 las pernoctaciones de aquel año.

Pero todos estos datos, los unos y los otros, lo que sí indican es que salimos del gran bache de la crisis que congeló el crecimiento del sector. Despertamos de la crionización. Todos los indicadores son positivos. La provincia ha recibido un millón más de turistas que en el aciago 2012 y el porcentaje de ocupación ya está en el 48%, nueve puntos más que entonces. Del casi monocultivo alemán y británico, se ha pasado a ampliar la base. Ha crecido un 25% la llegada de norteamericanos, un 17% los italianos, un 20% los suizos y un ¡53%! los irlandeses. También el turismo nacional se anima y, aunque son menos que en los años previos a la crisis, ya hemos vuelto a la senda del millón y medio.

Pero el mayor crecimiento es el de los alquileres turísticos. Propiamente no existe ese dato en la provincia, cuánta gente alquila casas, pero si uno abre al azar cualquier buscador encontrará que en TripAdvisor, por ejemplo, se ofertan 1.250 casas vacacionales, mientras que Airbnb, el nuevo monstruo del turismo y bestia negra de los hoteles clásicos, oferta ¡más de 3.000!

Antonio Arcas, profesor de Estructura de Mercados Turísticos de la Universidad de Cádiz, pone reflexión a los números: "Vamos mejorando, pero seguimos ingresados. La etapa de recortes pasada no ha permitido el crecimiento en infraestructuras, conocimiento y promoción, elementos claves para el crecimiento de economías externas. Como consecuencia de ello la situación de numerosas zonas turísticas, determinados productos y servicios turísticos de la provincia han mejorado poco en su potenciación competitiva en los últimos años y gran parte del crecimiento se debe a los problemas de otros países competidores".

Si vamos a lo concreto, las deficiencias estarían en que siguen sin regenerarse los centros históricos con peatonalizaciones pendientes, no hay programas integrales de reducción de la huella ecológica, que es algo a lo que el turista europeo da mucha importancia, el transporte público periurbano es poco organizado y de frecuencias altas, los carteles bilingües siguen siendo una rareza y los carriles bici ya no lo son tanto, pero la bicicleta sigue siendo una intrusa… Y da igual que La Janda esté mostrando todo su potencial cuando el desdoble entrre Vejer y Tarifa sigue siendo una quimera. Son algunos de los ladrillos que habría que poner antes que ponernos a pensar en el tejado, es decir, si dejamos que la costa se pueble de grandes hoteles o preferimos no hacerlo y buscar un turismo sostenible.

Fernando Gallardo es uno de los observadores más prestigiosos de la evolución de turismo en el mundo y fue inspirador del movimiento hoteles con encanto. Lleva 30 años escribiendo reseñas de hoteles y conoce bien una provincia que considera que "no llegó tarde, sino después". Para este experto, la incorporación de Cádiz al mercado turístico a gran escala con una 'industria' propia supuso atraer "nuevas clientelelas con nuevas costumbres. No tiene sentido que Cádiz se mire en los modelos de turismo mediterráneo porque tiene perfil atlántico, esto quiere decir un cliente más sensible, que huye de la masificación y, en generale, con buen poder adquisitivo".

Ese es el motivo, según Gallardo, de que el turismo de Cádiz haya acusado más la crisis que los destinos mediterráneos, "que es de bajo coste. En esta nueva etapa Cádiz no debe cometer equivocaciones". Equivocaciones son caos urbanísticos como los de El Palmar, que Gallardo cree que acabarán diluyéndose "porque forman parte de esa clientela mediterránea que con el tiempo acudirá a su lugar natural". Otro augurio es precisamente Vejer, que ejemplifica lo que Gallardo considera que puede ofrecer la provincia. "Creo que es el pueblo de la provincia que tiene una mayor proyección turística y, sin duda, será el primer lugar donde se produzca el fenómeno de la turistificación".

Si estas predicciones son ciertas tendremos que enfrentarnos a algunos retos y el primero pasaría por saber si realmente estamos lo suficientemente profesionalizados para recibir el que sí podría ser definitivamente el motor económico de la zona. Inmaculada Balboa viene de los Recursos Humanos y hace unos años creó una empresa pionera, Inpar 3, con personal casi exclusivamente femenino, dedicada al intercambio para aprender idiomas. No había ninguna empresa de ese tipo en la provincia. Luego amplió su visión y también entró en el mundo de la formación para el sector del turismo. Balboa sabe mucho de lo que los extranjeros piensan de nosotros y opina que "Cádiz juega con la ventaja de que el foráneo se siente como en su segunda casa. Es una sensación de integración, según ellos, que no se tiene cuando se visita otros países o ciudades. Todo estos valores son importantísimos para participar en la industria turística, pero si a ésta no le damos excelencia, y profesionalidad, podemos llegar a ser mediocres, por lo cual nos repercutirá de manera negativa".

Ella tiene claro que si el punto fuerte del turismo en Cádiz es el factor humano, también es su punto débil. Habla de la formación y de la situación de los trabajadores. "Las empresas no apuestan por la formación, rotan su personal, algunas hacen contratos de media jornada pero se trabaja doce horas, pagan por debajo de los salarios del sector... todo esto se traduce en falta de motivación y se traslada al cliente". Intrusismo y amateurismo son los dos grandes lastres de nuestro sector, considera Balboa. "Los profesionales del sector turístico tienen que darse cuenta que para ofrecer un buen servicio de calidad y exquisitez al cliente deben invertir en formación. La formación es la base del motor de cambio para que nuestras empresas sean más competitivas y despunten. Por poner un ejemplo, es inconcebible que un turista extranjero se siente en un establecimiento hostelero y que al solicitar la carta o un plato el camarero no lo entienda porque no sabe inglés. Idiomas, protocolo, atención al cliente, motivación laboral son acciones formativas que deben recibir todos aquellos que integran este sector".

Sin embargo, Francisco Gallardo no tiene esta visión tan negativa, pero sobre todo lo que no tiene tan claro es que el turismo, "la industria de la felicidad", vaya a generar empleo en función de su crecimiento. "Se habla mucho de calidad profesional y de excelencia. Pues bien, malas noticias: todo eso se va a robotizar. Igual que desaparecieron los ascensoristas, es posible que desaparezcan los recepcionistas. Hay departamentos enteros en las grandes cadenas hoteleras cuyo personal ha sido casi íntergramente sustituido por máquinas. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que no puede hacer una máquina? Productos únicos. Un producto para cada persona o que esa persona sienta que ese producto es exclusivo para él. Se trata de un crecimiento ético y estético. Lo bello, generar experiencias únicas. Eso no lo puede inventar una máquina. Y aquí, Cádiz tiene un filón para el turista del futuro".

Carlos Gago, que enseña a sus alumnos de Turismo de la UCA Sociología, prefiere no irse tan lejos en el tiempo y pensar en pequeñas cosas que nos hagan mejorar. Su propuesta está dirigida a apoyar dese la Administración y las empresas turísticas a productores ecológicos de la zona y hacer que el turismo también incida en otros sectores económicos. "Sólo se protege lo que se conoce. Los primeros que tenemos que conocer lo que tenemos aquí, ya sea en patrimonio o en gastronomía, somos nosotros para poder proyectarlo. La cultura de la alimentación ecológica es algo que el visitante europeo tiene muy en cuenta".

Para la próxima temporada de sol y playa se espera que la provincia no sólo regrese, sino que supere números de antes de la crisis. Cuando ésta estalló se habían proyectado planes de desarrollo urbanístico al estilo de Sancti Petri o de Costa Ballena, con grandes grupos inversores detrás, en previsión de una avalancha. Todo paró y lo que se ha fraguado en este tiempo son pequeñas iniciativas de pequeños inversores que esperan ahora su momento. Es el punto de inflexión clave en el que Cádiz decida qué quiere hacer con su principal má quina de factuación. Y que piense cómo seducir.

Hace más de 20 años que llegó desde Mallorca a la provincia de Cádiz con el desembarco turístico que supuso Sancti Petri, dirigió uno de los buques insignia de esta cadena hotelera en Chiclana y ahora se encuentra al frente de la apuesta de esta firma, "dirigida por un visionario, donde pone el ojo pone la bala", por un lugar cercano a Chiclana, pero con un concepto distinto. Y la apuesta fue en 2011, casi en el epicentro de la crisis turística y económica. "Eso también ayudó. Sabíamos lo que estábamos pasando en el país y que había que dejarse la piel en sacar esta inversión adelante porque por entonces no era fácil mantener un puesto de trabajo en ningún sector". Afirma que "me agrada conocer la buena valoración en los portales del hotel, pero no nos obsesiona" y considera que el secreto de ser el hotel mejor valorado en Booking de toda la provincia "tiene que ver con el equipo. Es un equipazo. Yo no sé si serán los mejores profesionales del sector, pero lo que es seguro es que saben de lo que va esto y tienen un orgullo de pertenencia a la firma". Ese equipo llega a 150 personas en temporada alta y sabe que tiene que atender a una clientela muy heterogénea que va a cambiar por temporada. En temporada baja el hotel recibe un 70% de clientela extranjera, "muy vinculada al deporte, principalmente al surf", mientras que en verano la tendencia se invierte y principalmente el público es nacional. "Consiste en saber adaptarse a las costumbres de cada público y de sus inquietudes". Además, destaca que tuvieron claro desde el primer momento el "implicarse en causas sociales de la localidad".

Después de 25 años en Amberes trabajando en la industria de los diamantes, Myriam Verdeeck, belga de nacimiento, y su pareja pensaron que "la vida es sólo una y es muy corta. Nuestra hija ya era mayor y decidimos venirnos a España y buscar un negocio". El negocio está en Chipiona, se llama Chipiona Chez Flo y es el bed and breakfast mejor valorado de la provincia.

"El primer lugar al que llegamos fue Alcalá de los Gazules y pensamos en montar allí un pequeño restaurante". Era 2008, septiembre, nada menos que en la fecha de la implosión de Lehman Brothers. "Estalló la crisis y nos dimos cuenta de que era inviable, por lo que decidimo fijarnos en la costa". Myriam peregrinó por el litoral buscando distintos enclaves, la mayoría de ellos prohibitivos, como alguno que vieron en Vejer., Y entonces descubrieron Chipiona.

"La casa nos gustó. Desde luego no parece un hotel, es una caa como otra cualquiera. Decidimos acondicionarla y empezamos por cuatro habitaciones. Ahora tenemos ocho y capacidad para 23 personas".

Creen que el secreto de su éxito, y tienen éxito, es haber puesto en marcha en esta zona "un concepto que en España no se trabajaba mucho. Una casa es algo más personal que un hotel. Nosotros, además, hicimos que cada habitación fuera distinta, que tuviera ese toque personalizado".

Su apuesta, bien posicionada en internet y ahora mucho más desde que las opiniones de los usuarios los han encumbrado en el principal buscador, Booking, atrae a la Costa Noroeste a decenas de europeos.

A Jean Morel, "el apellido no tiene mucha importancia, pero como el del personaje de la novela", le pasó esas cosas que les pasan a los humanos. Que se enamoran. No de la provincia ni de su luz, ni de nada de eso, que también, sino de una jerezana, Amelia García. Y entonces , muy a la europea, este ingeniero informático durante 15 años que llegó a dirigir un grupo de prensa que no menciona lo dejó todo y se vino a vivir a Jerez en 2007, se compró nuna casa de campo, unas gallinas y se puso con su pareja a fabricar mermelada.

El siguiente paso fue montar un pequeño negocio, muy pequeño. Adquirir un apartamento, en la calle Escuela de Jerez, y reformarlo de arriba a abajo como alojamiento para visitantes. "Nada más llegar a Jerez observé que la ciudad carecía de una estancia de estas características que son tan comunes en Europa, a pesar del enorme potencial de la ciudad por el interés que hay por ella en el extranjero. Flamenco, vino, motor... Tiene un montón de atractivos para pasar unos días aquí. Y hay mucha gente que cuando viaja quiere sentirse como en su casa. Esto Jerez apenas lo tenía ".

Amelia García, un poco sorprendida al conocer que son el apartamento turístico más valorado de la provincia, se lo trata de explicar por la cercanía que muestran hacia sus clientes. "Les traemos la mermelada que fabricamos, huevos recién cogidos de nuestro corral... La huerta ayuda"

Este negocio sólo tiene 90 metros cuadrados y, naturalmente, no dan para vivir exclusivamente de él. Ellos siguen teniendo trabajo fuera de España, opero viven en Jerez. Es el mundo globalizado. La intención de Jean eas abrir tres nuevos apartamentos en los próximos meses con el mismo espíritu que Los Olivos, pero tampoco quieren crecer en exceso para no perder ese toque personal que sus clientes, que en cerca de un 70% son extranjeros, aprecian tanto. "Turismo es algo más que una cama cómoda", reflexiona Amelia.