Europa decidirá el 16 de abril sobre el nuevo acuerdo pesquero con Marruecos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró el pasado mes de febrero que el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos no es aplicable al Sahara occidental ni a sus aguas occidentales y que, por tanto, es válido. Los jueces europeos dijeron que "habida cuenta de que el territorio del Sahara occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al territorio del Sahara occidental no están comprendidas en la zona de pesca marroquí, objeto del acuerdo de pesca". Aguiar Machado explicó ayer que el objetivo de la Comisión Europea es "comenzar la negociación, para lo que está de acuerdo Marruecos, y que se llegue a un acuerdo cuanto antes, incluso antes de julio que es cuando se termina el actual".

Los pescadores de Barbate piden la renovación de un nuevo acuerdo

El presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros (Abempe), Tomás Pacheco, trasladó ayer sus inquietudes al representante de la Comisión Europea (CE), tanto en el Golfo de Cádiz, como dentro del acuerdo de pesca con Marruecos. Así, en este encuentro han pedido seguir pescando en esas aguas marroquíes y no estar sujetos a ayudas, ya que según expuso Pacheco, "necesitamos de ese acuerdo, tanto por la ficha número 1 como por la ficha número 2 que es la que afecta a la provincia de Cádiz". El presidente de Abempe recordó ayer que el asunto de las aguas del Sáhara no afecta a la flota pesquera de Barbate al faenar ellos al norte de Marruecos, aunque al estar sujeta esa pesca al acuerdo de la Unión Europea sí les puede perjudicar si no se llegase a firmar. Tomás Pacheco, cree preciso ese convenio de pesca, ya que a la flota de cerco se les acumulan los problemas por la falta de cuota de especies como la sardina en las aguas del Golfo de Cádiz, a lo que se suman los temporales que no les permite salir a faenar semanas enteras. Actualmente, los barcos barbateños no acuden al caladero marroquí al estar inmersos en una parada técnica que se dará por finalizada el próximo domingo 1 de abril.