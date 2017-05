Enésima disputa entre Roteños Unidos y PSOE por el caso Uniformes

Nuevo cruce de acusaciones entre Roteños Unidos y el Partido Socialista de Rota por el caso Uniformes. Los independientes han calificado de "ruin y macabra" la decisión del PSOE local de recurrir la sentencia que condena, entre otros miembros del anterior equipo de gobierno, a Montemayor Laynez, recientemente fallecida. Por su parte, el alcalde socialista, Javier Ruiz Arana, ha valorado igualmente como "ruin y sucia" la postura del RRUU "de utilizar el nombre de una compañera para hacer oposición" y ha puntualizado que el PSOE no ha recurrido la resolución del caso Uniformes, sino que "ha impugnado el recurso que presentó la propia Montemayor ante el Tribunal Supremo".

De un lado, Roteños Unidos asegura haber tenido conocimiento de la interposición de un recurso por parte del PSOE local contra la sentencia condenatoria recaída, entre otros políticos, sobre la ex concejal Montemayor Laynez, "tristemente fallecida el pasado mes de marzo".

El PSOE ha impugnado el recurso formulado por los condenados ante el Alto Tribunal

Según ha declarado la portavoz de RRUU en rueda de prensa, Ángeles Sánchez Moreno, no caben en su asombro "por la falta de respeto hacia los familiares, amigos y allegados de la ex edil".

Desde el partido independiente dicen que "no les sorprende" que el alcalde, Javier Ruiz Arana, haya faltado a su promesa de no recurrir la resolución judicial del caso Uniformes ante el Alto Tribunal. "El PSOE local manifiesta con su forma de proceder una actitud ruin y macabra, motivada por el odio y la venganza hacia todo lo que huela a Roteños Unidos, sin importarles las personas, ni el recuerdo de familiares y amigos". Roteños Unidos lamenta este tipo de actuaciones y piden "respeto a los familiares y amigos de su la ex concejal".

El PSOE de Rota, la otra parte implicada en el conflicto, desmiente que haya recurrido la sentencia del caso Uniformes y se ha mostrado también sorprendido ante la estrategia de RRUU de "utilizar el nombre de una compañera fallecida para hacer oposición". Es una actitud "ruin y sucia", ha señalado el primer edil.

"Este partido valoró positivamente el fallo de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz y ya anunció a través de su secretario general que no iban a recurrirla", como efectivamente ha ocurrido.

"Lo que ha pasado es que los condenados por la sentencia sí la han recurrido ante el Supremo argumentando que las empresas que comercializaban con el Ayuntamiento no pertenecían a Lorenzo Sánchez, versión ésta que no creyó la Audiencia Provincial de Cádiz".

Por tal motivo, y como consecuencia de este recurso, el Alto Tribunal le ha dado traslado a las partes acusadoras -a la Fiscalía y al propio PSOE como acusación popular- para que se pronuncien al respecto. "Este partido, por supuesto, se ha opuesto y ha impugnado el recurso, ya que todo el mundo sabe que tanto Epis Rotasur como Coanda y Pachecho Puyana son empresas donde Sánchez tiene intereses económicos".

Según lo expuesto por los socialistas, RRUU ha tergiversado la realidad de los hechos para confundir a la opinión pública. "Lamentamos que los independientes no guarden respeto, ni siquiera por sus compañeros fallecidos".

El PSOE de Rota considera que "quizás sea la ampliación de condena que la Fiscalía del Tribunal Supremo le pide a Lorenzo Sánchez -dos años y medio de cárcel más- lo que ha cabreado tanto a los independientes".