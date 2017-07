Eduardo González Mazorector de la universidad de cádiz"La UCA tiene que estar comprometida con la sociedad"

La Universidad de Cádiz ha vivido unos meses especialmente fructíferos. Además de haber visto su prestigio aumentado al entrar en importantes ranking internacionales o lograr la mejor calificación para el CEI.Mar, proyectos encallados, como la remodelación del Beato Diego o la recuperación del Olivillo abren un nuevo horizonte. Su rector, Eduardo González Mazo, hace balance del curso académico.

-¿Qué balance haría del curso académico pasado?

-Muy bueno. Hemos encontrado un trabajo intenso, generoso y cómplice de toda la comunidad universitaria, de investigadores, personal de administración y servicios, para ir aplicando determinadas políticas que van en consonancia con nuestro segundo plan estratégico y que, tanto en el caso de la consolidación del CEI.Mar como en el de la aparición en el Ránking de Shangai, está obedeciendo a un trabajo que viene desarrollándose desde hace años y que en los últimos hemos mejorado de cara a aumentar nuestro posicionamiento en el ámbito de la investigación y, sobre todo, aprovechando las singularidades que la UCA puede demostrar en el sistema nacional y en el internacional. Estamos aumentando nuestra presencia en artículos de investigación y en proyectos europeos, de hecho en las últimas semanas hemos tenido conocimiento de que nos han aceptado dos proyectos de investigación que va a coordinar la UCA, lo que unido al anterior hace un total de 13 proyectos coordinados por nosotros.

-¿Y los proyectos que estaban bloqueados? Las obras del Beato ya avanzan, Olivillo está esperando la licitación. Debe suponer una satisfacción también en lo personal.

-Una universidad, cuando es pública, tiene que estar comprometida socialmente. Uno de sus compromisos claros es el desarrollo territorial. En este caso tenemos el compromiso de la recuperación de los edificios, la rehabilitación de los mismos y por tanto la contribución al patrimonio de la ciudad. Me gusta hablar de patrimonio de la ciudad porque nunca lo entiendo como patrimonio de la universidad, porque universidad somos todos. Hemos tenido oportunidad, tras unos primeros años duros, de enfrentarnos a la rehabilitación del Beato Diego, un proyecto que ya está en obras y cumpliendo sus plazos, y ya se ha adjudicado la obra del Olivillo, creo que está en periodo de alegaciones, no sabemos todavía cuál es el resultado final, pero ya se ha adjudicado, y por tanto son dos proyectos que creo que ofrecen al ciudadano y a todas las personas que vengan a esta universidad dos edificios que estaban abandonados.

-En cuanto a la Facultad de Medicina, ¿se ha abandonado la búsqueda de otro enclave para su traslado? ¿supone eso que se va a seguir invirtiendo en el edificio actual?

-El traslado de la Facultad de Medicina tenía su sentido si se iba a instalar cerca del nuevo hospital. Muchas universidades buscan una ubicación cercana a un hospital para crear un Campus de Ciencias de la Salud, ubican su Facultad de Medicina y la de Enfermería al lado de un hospital, esto es muy bueno, además de por la cercanía para el profesorado, porque se establecen unas interacciones entre el personal clínico con el investigador de la universidad maravillosas. Pero por lo que sé ese proyecto del nuevo hospital no se va a materializar de momento. En espera de lo que pueda ocurrir nuestro edificio no puede continuar deteriorándose. Así que hemos metido un millón y medio en una primera fase de remodelación que ya está acabada, este mes se acaba la intervención en una sala de disección nueva, y ahora empieza una segunda fase para comenzar en breve con la climatización del centro, con adecuación de espacios interiores, con una inversión de casi 800.000 euros, que hay que sumar al millón y pico de la primera fase. Lo que quiere decir que nuestra intención es que continúe donde está porque ahora si nos fuéramos cerca del futuro hospital estaríamos solos, no tendría sentido.

-Al hilo de lo que comenta, ¿el hecho de que el proyecto de Las Aletas no vaya a salir adelante le hace pensar que quizá la Escuela Superior de Ingeniería está un tanto desubicada?

-Ahora mismo las conexiones que existen son importantes de cara al acceso, y se van a completar porque el próximo septiembre empezamos con la construcción de la pasarela. Si lo que me habla tiene relación con las conexiones a nivel industrial y empresarial evidentemente creemos que alternativas pueden existir a Las Aletas, pero sobre todo estamos haciendo unas políticas de salir de las aulas de la universidad, y la ESI es un claro ejemplo porque tenemos colaboraciones con Airbus y otras empresas del sector donde la UCA empieza a salir de su ámbito y va al empresarial. En cualquier caso sí sería bueno contar con un parque tecnológico para el futuro con todo confrontado.

-¿Y qué va a pasar con el viejo edificio de Ingeniería en Cádiz?

-Pues ese edificio habrá que valorarlo cuando se sepa finalmente el tema de Valcárcel. Creo que si finalmente viene ese colectivo de 2.500 estudiantes a Valcárcel, donde se instalaría la Facultad de Ciencias de la Educación, nosotros tendríamos que hacer una Biblioteca Central del Campus, con sala de documentación, de archivo y de patrimonio, porque la UCA tiene un gran patrimonio que no está expuesto. Y ese espacio podría ser muy significativo para hacerlo, pero dependerá de cómo quede configurado el campus de Cádiz.

-¿Y Valcárcel? ¿Considera que en un espacio de tiempo razonable se podrá trasladar la Facultad de Ciencias de la Educación al histórico edificio que lleva más de 15 años sin uso?

-Desde que Irene García toma las riendas de la Presidencia de Diputación a mí me transmite que el proyecto va en serio, y que va a poner todo su esfuerzo y toda su dedicación para que Valcárcel sea cedido a la UCA para el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y esa seriedad ha seguido estando presente en todo este tiempo. Lo que ocurre es que este es un proyecto de una elevada gestión técnica, más que política, porque se tienen que poner de acuerdo los técnicos para realizar la segregación de las parcelas, y creo que todo eso se está produciendo. Me trasladan que va todo en buen camino pero yo no puedo comunicar más que lo que me cuentan desde Diputación, que es quien está llevando este tema. En cuanto a plazos la UCA no puede hacer nada.

-¿Y planear el traslado de Puerto Real a Valcárcel tardaría mucho tiempo?

-Yo ahora mismo de espacio temporal no puedo hablar, lo que sí sé es que si el día de mañana ya tenemos la cesión, lo primero que tendremos que hacer será entrar en el edificio para establecer un programa de necesidades que posteriormente se traducirá en un proyecto básico, después el de ejecución, la licitación para realizar la obra, en fin, todo esto entra dentro de los procedimientos de obra pública donde estamos inmersos.

-Ahora mismo ¿cuál es el principal problema con que se encuentra la UCA?

-La universidad en su conjunto y la UCA en particular no atraviesa ahora por los problemas de hace unos años, pero que hay cuestiones pendientes y exigencias por delante, como atender la consolidación y promoción de la plantilla, conseguir una remuneración digna para los interinos, la vuelta de los derechos de antes de la crisis no recuperados, la carrera horizontal del PAS, la desaparición de la tasa de reposición del PAS Y del PDI, el reconocimiento de quinquenios y sexenios del personal laboral, la recuperación del complemento autonómico, así como resolver con la administración autonómica andaluza un modelo de financiación que responda a las necesidades de las universidades y el pago de la deuda, aspectos todos que no dependen, por otra parte, de la gestión interna de la UCA.

-O sea que la UCA está en un gran momento.

-Ahora mismo la UCA lo que está es en el convencimiento, y en un trabajo muy intenso, para que seamos una universidad que contribuya directamente al desarrollo tanto cultural como socioeconómico, tanto a nivel local como provincial o internacional. Tenemos que estar comprometidos con la sociedad, ser útil para el ciudadano. Que con la generación y transferencia del conocimiento sirvamos a la sociedad en los aspectos que esta demande, en el ámbito de la investigación, de la formación, de la participación ciudadana y de la divulgación de la ciencia, en todos esos ámbitos la universidad tiene que estar muy cercana a la sociedad.

-Una institución abierta vamos.

-Exacto. Tenemos ese convencimiento de que la universidad tiene que ser abierta, a instituciones, a empresas, administraciones, por tanto tenemos que ser pluridisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar, es decir, entre instituciones, es la única manera de estar cercanos a la sociedad. Hay que ir de la mano siempre. De manera que no sólo acometa los retos que tiene ahora por delante sino que además se anticipe al futuro de lo que le venga.

-¿Y cómo se preparan para el futuro?

-Pues mire, desde el ámbito de la formación académica integral, en estos momentos todos nuestros grados tienen prácticas curriculares, esto quiere decir que estamos pegados al sector donde el alumno va a desempeñar su carrera profesional. Ya estamos haciendo formación dual en empresas, porque somos muy pioneros en este ámbito. Por ejemplo, en la Escuela Superior Politécnica de Algeciras, los alumnos de tercer curso de Ingeniería van a dar clases a Cepsa que dan profesionales de la empresa. Y en formación que sea desde el grado hasta el doctorado, haciendo los másteres que nos permitan más flexibilidad, especializándolos en las demandas del entorno. Lo que intentamos es que igual que un médico al segundo año de carrera ya está dando vueltas por un hospital pues aquí hagan lo mismo por empresas. Y que eso lo completemos con el compromiso que tenemos de transmitirles valores: tenemos normativa de igualdad, protocolo de acoso, una unidad de voluntariado, para que el alumno sepa que no sólo vamos a formar profesionales sino también a personas, que tengan principios de tolerancia, de respeto, de convivencia, de aceptación al otro.

-Y con más presencia en la ciudad cada vez.

-Pues sí. Estamos convencidos de que una de nuestras funciones es la participación social. O como me gusta llamarle, la socialización del conocimiento. Es decir, como la universidad tiene que estar de manera muy cercana y en relación fluida y abierta con la sociedad para contarle qué es lo que hace. Y rendir cuentas a su vez de lo que tiene como institución pública, que es servir a la sociedad. Desde que empezamos con la Noche de los Investigadores hemos tenido una voluntariedad por parte de nuestro personal espectacular que ha permitido que la UCA vaya consolidando más su presencia en la sociedad. Hemos participado en la Gran Regata, ahora en actuaciones en el Tricentenario, también vamos a tener este año la Noche Europea de los Investigadores, y es como socializar el conocimiento, es decir, que cualquier persona pueda acercarse a nuestra carpa para que se sienta un poco informado de lo que hacemos y sobre todo qué utilidad tiene.

-¿Hay un antes y un después del CEI.Mar para la UCA?

-Desde que nos propusimos aportar y transformar el conocimiento en algo útil para las administraciones y empresas nos dimos cuenta de que la universidad tiene que estar presente en los ámbitos donde crea que pueda aportar. ¿Por qué estamos en el Cluster Marítimo de Cádiz o Andalucía? Pues porque creemos que el conocimiento singular que tenemos en torno al ambiente marítimo marino puede aportar mucho a la toma de decisiones, a la innovación de empresas del sector, y por tanto ahí estamos muy presentes. También nos hemos incorporado en otros ámbitos, por ejemplo el Centro de Fabricación Avanzada, junto a Navantia y Airbus, para que nuestro conocimiento y la transferencia a la empresa tenga luego un impacto sobre el desarrollo económico.

-Y esto les ha permitido traspasar fronteras, ¿no es así?

-Con el CEI.Mar creo que hemos traspasado las paredes del aula universitaria, pero también del ámbito local, regional, nacional y ya vamos por el internacional. El Campus de Excelencia del Mar, que recibió la mayor calificación que se otorga por la comisión internacional, y ahora es un campus global, donde la universidad se encuentra en una agregación constituida por universidades de tres países, de dos continentes, y de organismos públicos de investigación de España, como la Armada, y otras empresas, pues es un sistema de ciencia, tecnología y empresas, y esto supondrá que el día de mañana, ante cualquier toma de decisiones, se reúne a un conjunto de investigadores que hoy por hoy no existe en el mundo.

-Póngame un ejemplo.

-Pues ahora mismo se está planeando algo así como el PGOU del mar desde la UE. Pretende utilizar el mar como fuente de recursos sostenible para el desarrollo económico y social y que permita delimitar determinados usos. Pues yo estoy convencido de que el CEI.Mar va a ser una de las agregaciones que participe en ese ámbito. Esto se va a hacer para cada zona de Europa. También hemos participado en proyectos importantes, como el estudio de la integración del puerto en la ciudad, que ha estado liderado por el profesor Juan Barragán, o el proyecto de impacto del puerto de Algeciras, o el de Cádiz.

-Y de cara a los tiempos venideros, ¿de donde sacan nuevas ideas?

-Una de las políticas que llevamos trabajando hace tiempo es unir la potencialidades y las singularidades mediante un instituto universitario e interuniversitario. Por ejemplo, de cara a su investigación hemos sacado hace poco una convocatoria de captación de talentos con 20 ayudantes doctores por necesidades de investigación, y otra captación de talentos para doctores, 23 en total, que vienen a reforzar nuestro equipo. Es decir, la UCA en estos momentos está muy viva.

-¿Y sus inquietudes personales?

-Ahora mismo lo que tengo como inquietud es que me quedan algo menos de dos años para desarrollar todas las políticas que tengo en marcha, hacer cada vez de la UCA una universidad más pendiente y más cercana con las demandas sociales, mejorar el ámbito de bienestar de los ciudadanos y en este momento todas mis inquietudes van en ese ámbito. Me gustaría poner en marcha un encuentro internacional economía y conocimiento azul, y que tenga su sede en Cádiz, poder dejar lo más cerrado posible el cinturón universitario de la capital, ejecutar algunas obras definidas ya por prioridades. Y seguir manteniendo la universalización del acceso a la educación superior. Como dato, el año pasado dedicamos para esta política más de 750 becas por un importe de más de 510.000 euros.

