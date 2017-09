"Dijeron que me cortarían una oreja y que matarían a David como una rata"

Numerosos testigos declararon ayer en la Audiencia Provincial de Cádiz durante la quinta sesión del juicio a la banda de 'El Ojos'. Policías, guardias civiles, vecinos de Chiclana y amigos de David Muñoz alias 'El Pelón' -torturado y asesinado por este grupo criminal según el fiscal- pasaron por sede judicial para intentar arrojar algo de luz a esta causa. De la prueba testifical practicada, tuvo especial relevancia el testimonio de un amigo de David Muñoz, I., el cual manifestó que la madrugada del 5 de agosto David apareció en su domicilio (en Sanlúcar) a las cuatro de la madrugada pidiendo ayuda porque, supuestamente, había sufrido un accidente de tráfico. "Justo cuando fui a auxiliarlo -tenía toda la cara ensangrentada- entraron ocho o nueve hombres encapuchados en mi casa. Llevaban pasamontañas, caretas, guantes y pistolas. Eran grandes, muy rápidos y tenían acentro de Madrid".

Según I., "a David y a mí nos metieron para dentro y nos pegaron patadas y puñetazos por todas partes. A mi mujer también la empujaron". Este testigo explicó al tribunal que los asaltantes querían recuperar cierta cantidad de dinero que, al parecer, les debía 'El Pelón'. "Me exigieron ese dinero a mí, pero yo no lo tenía, así que me asestaron tres puñaladas: en la pierna derecha, en el muslo y en el glúteo", aseveró I..

"Les dije a los encapuchados que yo guardaba un dinero en otra finca ubicada a unos tres kilómetros, que mi mujer los podía llevar hasta allí", señaló este testigo. Entonces, según su versión, su esposa se fue en coche con varios de los asaltantes hasta dicha parcela mientras que David y él permanecieron en en su domicilio con otros tantos agresores. "Nos amenazaron, dijeron que me cortarían una oreja o un dedo y que matarían a David como a una rata".

Cuando los supuestos secuestradores lograron hacerse con un sobre con dinero que estaba enterrado, "quedaron bastante decepcionados, esperaban una cantidad mayor". I. subrayó que oyó decir a los encapuchados: "Para esta mierda de dinero hemos hecho muchos kilómetros".

Con ese botín poco goloso,los raptores, dijo el testigo, volvieron a apalear a David mientras él les suplicaba que lo dejaran en paz. "Le pusieron un trapo en la boca y una tanza amarrada hasta el cuello. Después se lo llevaron en contra de su voluntad". Este relato fue corroborado por la esposa de I. y por el matrimonio propietario del inmueble donde se hallaba el sobre oculto con el dinero. También fue ratificado en los aspectos fundamentales por la viuda de 'El Pelón' y por su cuñado. Este último familiar, no obstante, ofreció un dato que ningún otro testigo pudo concretar. Afirmó que la cantidad sepultada junto al columpio, en Sanlúcar, era de 60.000 euros mientras que I. habló sólo de unos 2.000-3.000 euros.