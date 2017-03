Díaz competirá con Sánchez y López por el liderazgo del PSOE

Susana Díaz anunciará finalmente su candidatura a la Secretaría General del PSOE el domingo 26 de marzo en un gran acto en Madrid. Será el día después de que los socialistas celebren su conferencia política para aprobar la ponencia que enviarán al 39º congreso. Tal como había anunciado este periódico en su edición de ayer, el plan de la presidenta pasaba porque, primero, se aprobase el qué; es decir, los fundamentos teóricos del futuro del partido, para después pasar al quién, a las personas. Por tanto, el día después de la conferencia, Díaz se presentará en un acto donde le apoyarán militantes y dirigentes de todas las federaciones. Una semana después, el comité federal abrirá de modo oficial el proceso del congreso, para el que ya hay tres candidatos. Cada uno de éstos, necesitará el aval del 5% de la militancia, unas 9.000 firmas si el censo se queda en una lista cercana a las 189.000 personas con derecho a voto.

En los últimos días, Díaz y sus colaboradores andaluces habían tenido muchas presiones de los secretarios territoriales para que acabasen con las especulaciones. Hay quien sostenía, desde otras candidaturas, que la presidenta no se presentaría porque no contaba con apoyos suficientes e iba a poner mucho en riesgo. En realidad, Díaz quería cumplir con su palabra de esperar hasta que acabasen las conferencias de la ponencia, ya que el proceso ni siquiera se ha abierto. Si el PSOE anda metido ya en esta campaña electoral es porque Patxi López adelantó todo el calendario en un intento de frustrar la candidatura del ex secretario general, Pedro Sánchez. Al final no fue así y Sánchez está metido de lleno en su campaña.

Los partidarios de Díaz en todas las comunidades no habían constituido aún los grupos de apoyo, pero una fuente explicó que todo está preparado, sólo hacía falta esta señal. Así, la presidenta andaluza formará ahora un equipo de campaña con personas de otras federaciones, ya que se trata de una campaña nacional, donde necesita mantener un buen resultado en comunidades muy disputadas como Madrid, Valencia y Cataluña. Está previsto que al acto de Madrid acudan bastantes dirigentes de las comunidades restantes.

Ya Ximo Puig, el presidente de la comunidad valenciana, dio ayer la bienvenida a esta candidatura. A Díaz le apoyan casi todos los presidentes socialistas, además de dos ex secretarios generales: Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Alfredo Pérez Rubalcaba también apoyaba su candidatura, aunque se desconoce si le dará el respaldo de modo formal.

Lo que sí se quiso dejar claro desde el Gobierno de la Junta es que ni habrá elecciones autonómicas adelantadas ni la jefa del Ejecutivo autonómico dejará este cargo si gana la disputa interna de su partido. La razón es que el acuerdo con Ciudadanos parece estable. Juan Marín, el líder de la formación naranja, declaró que cree compatible ambos cargos, con lo que cierra la mayor de las incertidumbres, y que el PSOE tendrá que negociar un nuevo acuerdo si Díaz se marcha y hay que investir a otro presidente. Incluso en ese caso, las relaciones entre Ciudadanos y socialistas es lo suficientemente buena como para pensar en el agotamiento de la legislatura.

Si Díaz gana estas primarias en el próximo mes de mayo, será secretaria general del PSOE el 18 de junio, fecha del congreso, y compatibilizará durante unos meses el puesto con el de presidenta. Lo probable es que así sea hasta que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, convoque elecciones generales. Éstas se pueden adelantar al primer semestre de 2018, con lo que Díaz no tendría que demorar demasiado su salida definitiva. Será entonces cuando se active el mecanismo del relevo.

Antes, en septiembre, el PSOE andaluz sí tiene que elegir al nuevo secretario general, pero este cargo no será determinante si Díaz se queda en la comunidad. Lo que piensan en el PSOE es una solución transitoria para ello. No obstante, la elección se debe resolver mediante un mecanismo de primarias.

La campaña electoral de las primarias se desarrollará en el mes de mayo, después de que los avales formalicen las candidaturas. No serán más de 15 días, aunque Ferraz aún debe aprobar el reglamento. Las últimas primarias fueron las de 2014, cuando Sánchez se enfrentó a Eduardo Madina y a Pérez Tapias. Meses después de la elección de Pedro Sánchez, comenzaron los problemas de éste con quien fue su patrocinadora, la dirigente andaluza, a raíz de la candidatura de éste a la Presidencia del Gobierno. Los fracasos electorales de las dos generales de 2015 y 2016 terminaron por enfrentar a los dirigentes territoriales con Sánchez, que se empeñó en negociar para conseguir el Gobierno.