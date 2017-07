Detectados 17 casos de absentismo durante el curso escolar

La delegada territorial de Educación, Remedios Palma, ha presidido esta mañana la Comisión Provincial de Absentismo, un órgano del que forman parte representantes de Diputación, de las fuerzas de seguridad del Estado, del Servicio de Inspección Educativa, el equipo técnico del Programa de Absentismo y Compensación Educativa, la jefa del Servicio de Ordenación Educativa y funcionarios de la propia delegación. Este organismo se ha reunido para estudiar los casos que se han producido a lo largo del pasado curso escolar y para planificar las acciones que se pondrán en marcha a partir de septiembre.

Así, la Comisión ha detectado 17 casos de absentismo escolar en la provincia que han sido derivados a Fiscalía, 12 en Educación Primaria y cinco en Educación Secundaria Obligatoria. Por localidades, en Chiclana se han detectado cuatro casos; en Algeciras tres, en Tarifa también tres; en Jerez dos; y en Vejer, Sanlúcar, Barbate, Cádiz y La Línea uno en cada una de ellas.

Para Remedios Palma esta cifra pone de manifiesto que hay una óptima colaboración entre los organismos que forman parte de esta cadena que implica tanto a los centros escolares, como a los servicios sociales de cada Ayuntamiento y a las familias. La delegada recalca que para ellos no son solo números si no que "son casos muy personalizados, con nombres y apellidos, a los que nos acercamos individualmente, no podríamos hacerlo de otra forma".