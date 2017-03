Desaparecidos dos jóvenes de 17 años de Cádiz tras irse a París

Dos jóvenes de 17 años, Ignacio Guerra León y Yasmina Barra, ambos residentes en Cádiz, están desaparecidos desde el pasado lunes 20 de febrero. La familia, tras descubrir un itinerario y confirmar que compraron un billete de autobús a París, teme que se trate de una fuga.

La pareja, según explica el padre del joven, Paco Guerra, salió el lunes por la mañana para ir al instituto "como un día normal" pero nunca regresaron a su casa.

La familia del chico descarta que hubiese problemas o indicios que explicasen la fuga

Tras pasar varias horas sin que ninguno de los dos desaparecidos diese señales de vida, la madre de Ignacio, Concha León, se puso en contacto con el padre de la chica. Fue entonces cuando él le confirma que su hija tampoco ha vuelto a su casa y que ha echado en falta una maleta y el pasaporte de Yasmina.

En ese momento, León indaga en la habitación de su hijo y confirma que faltan los mismos elementos. Ahí descubre también un papel en el que aparece el itinerario que, supuestamente, planeaba realizar la pareja. En él se desarrollaba una travesía de Cádiz a Sevilla y de ahí a Madrid, terminando en París.

Tras denunciar la desaparición a la Policía ese mismo día, la familia confirma la compra de un billete por parte de los dos jóvenes desde Madrid a París para el mismo lunes por la tarde, llegando a la capital francesa al día siguiente.

Los intentos de los familiares por ponerse en contacto con alguno de los dos desaparecidos fueron infructuosos, pues ambos apagaron sus teléfonos móviles la misma mañana del lunes. Además, ninguno ha actualizado sus perfiles en redes sociales ni se ha conectado desde entonces, no ofreciendo así ninguna pista de su paradero.

La Policía Nacional, que ya ha abierto una investigación al respecto y está gestionando la búsqueda de los dos desaparecidos, confirma que se trataría de una fuga voluntaria.

Concha León, que lleva 5 años residiendo en Cádiz junto a su hijo, explica que "aparentemente todo estaba bien", no encontrando ninguna explicación a la decisión tomada por Ignacio y Yasmina. "Por parte de mi hijo no había ningún indicio que pudiese hacer pensar en algo así. El fin de semana estuvieron los dos conmigo y no había ningún problema". Paco Guerra, padre de Ignacio y actualmente residente en Sevilla, niega también que exista algo que haya provocado la fuga: "no hay ningún motivo ni sabemos por qué se han podido ir", afirma.

La investigación, ha confirmado la Policía Nacional, se encuentra en manos de la Unidad de la Familia y la Mujer (UFAM), que está intentando localizar a los dos menores de edad. Al estar, supuestamente, en Francia, han dado cuenta del caso a la Oficina Europea de Policía (Europol). Los familiares, por su parte, están difundiendo el caso por redes sociales.