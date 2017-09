Desafío independentista a la gaditana

"Catalunya is not Spain" pero ahora no se habla de casi otra cosa en España. El llamado desafío independentista para unos o el procés para otros, depende del barrio del que venga también ha contaminado en parte a la política gaditana. Hace dos semanas pudimos ver en un pleno municipal a los concejales del Partido Popular con unas banderas de España en sus escaños un día después de que se aprobara en el Parlament catalán el referéndum ilegal.

Ahora la política es virtual y donde se lanzan los mensajes en la mayoría de las ocasiones es en las redes sociales y, concretamente, en Twitter. Los políticos de Podemos hasta ahora han sido los más activos con este asunto, salvo el alcalde José María González, que había tenido hasta el miércoles un perfil bastante bajo, pese a que en otras ocasiones ha opinado abiertamente de asuntos como el Día de la Hispanidad, donde ha generado polémica.

González afirma que cada vez hay más independentistas por el Partido Popular

Sin embargo, en su cuenta de esta red social puso un tuit en el que textualmente decía: "Cada día más independentistas gracias al PP. La solución es el diálogo, no la guerra. La democracia, no la violencia" y debajo del mismo ponía la ilustración que ha ido difundiendo Podemos de la imagen de la justicia con una gaviota posada sobre su cabeza defecando. Este es el cartel que servía para pedir que todas las provincias andaluzas hubiera concentraciones con el lema "por la democracia, el diálogo y el acuerdo".

Esto generó una catarata de respuestas en su cuenta donde muchísima gente no compartió la tesis del alcalde. Incluso, salió la guasa gaditana y con la misma base de la figura de la justicia, se sustituyó la gaviota por una rata soltando también sus excrementos y abajo la leyenda, "Kichi, déjate ya de demagogia".

A la vez el alcalde retuiteó otro de Podemos Cádiz que tenía por mensaje "detenciones y registros no son nunca más democracia. Cataluña está en la calle, Andalucía la acompaña".

Esta no era la primera vez que el alcalde tocaba este tema ya que unos días antes lo hizo de una manera más tímida cuando puso que "el PP no podría ahogar la sed de democracia y libertad".

Entre los concejales gaditanos del equipo de gobierno, uno de los más activos en estos posicionamientos es Adrián Martínez de Pinillos, que sobre todo se dedica a retuitear. En uno de ello se hace eco de un mensaje de Owen Jones, escritor y columnista británico de izquierdas que en un mensaje en inglés dice que el gobierno español está en guerra con la democracia y los derechos civiles.

La parlamentaria Teresa Rodríguez, que ya se había posicionado claramente en un artículo publicado en este periódico, también ha tomado partido en las redes sociales. En uno de los últimos tuits sobre esta cuestión hizo un paralelismo con el 15-M: "Cuando el Gobierno reprime y ataca a la democracia, la gente toma las plazas. Mucha fuerza desde Andalucía".

Algunos asesores municipales también han estado de manera activa en las redes sociales criticando las acciones del Gobierno para impedir el referéndum ilegal y las actuaciones que ha llevado a cabo la Guardia Civil. Igualmente todos hicieron llamamientos a participar en las concentraciones por toda España.

En el bando totalmente contrario el que se ha posicionado, no a través de Twitter sino a través de declaraciones a este periódico sobre los comentarios que ha hecho el alcalde, ha sido el portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní. Este ha afirmado que "esa es la forma en la que entienden el alcalde y Podemos la democracia".

Romaní lamenta que José María González "no tenga un minuto" para poner un mensaje defendiendo a los alcaldes que están apareciendo en carteles amenazantes en Cataluña por negarse a incumplir la ley. Tampoco lo ha hecho, añade el propio portavoz del PP, "cuando la Policía o la Guardia Civil, siguiendo las órdenes de un juzgado detiene a un radical que está incumpliendo la ley pero le falta tiempo para mostrar su solidaridad con no sé cuantas cosas".