Crean un circuito para bicicletas sobre un yacimiento arqueológico romano en Jerez

Izquierda Unida Jerez denuncia la construcción de un circuito para bicicletas de montaña sobre un yacimiento arqueológico romano en el parque de Las Aguilillas, en la pedanía de Estella del Marqués.

Para hacer el mencionado circuito ciclista, según IU, "se han removido tierras y desbrozado árboles, así como desplazado material arqueológico. Incluso pueden verse algunos ladrillos romanos y restos de ánforas apilados en piedras que circundan el camino ciclístico. El camino también circula entre restos de antiguas calerías para la producción de cal de principios del siglo XX que aún se conservan en el lugar y que también debieran protegerse", señalan desde la formación.

IU considera que el lugar elegido para dicho circuito "no es el más conveniente, debiéndose proteger el yacimiento de este tipo de actividades que pueden dañarlo a la espera de futuras excavaciones que puedan definir mejor la importancia del mismo". Asimismo, la formación de izquierdas considera que el enclave del yacimiento "debe estar protegido por su importancia arqueológica y no debe ser utilizado para usos tan perjudiciales para el mismo como un circuito de mountain bike", lamentado que desde los Ayuntamiento de Jerez y Estella "no se tomen las medidas oportunas para salvaguardar y mantener el patrimonio histórico y cultural de nuestro territorio".

Según el historiador jerezano y miembro de IU Jerez Jesús Caballero Ragel, el lugar elegido para esta lúdica actividad está situado sobre un yacimiento arqueológico romano conocido desde los años 80 del siglo XX, y cuyas prospecciones arqueológicas determinaron la existencia de un núcleo industrial de producción alfarera del s. I d. C. con abundancia de ánforas vinarias asociado a una villa de producción.