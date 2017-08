Cosa de dos

En los cinco años que lleva dirigiendo el PSOE gaditano, Irene García ha perseguido desde el primer día una obsesión: que de puertas para afuera no se visualizara división alguna en su partido. Y ese sueño, que llegó a verlo cumplido durante buena parte de su mandato, ha terminado saltando por los aires a raíz del enfrentamiento abierto en la dirección federal de este partido entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. La principal consecuencia de todo ello en Cádiz es que se da por hecho que el 1 de octubre, el mismo día del hipotético referéndum de independencia en Cataluña, habrá elecciones primarias en la provincia para elegir al nuevo jefe del PSOE gaditano y que ese día Irene García tendrá frente a sí al actual alcalde de Chiclana y compañero suyo en el equipo de gobierno de la Diputación, José María Román.

Vaya por delante que el regidor chiclanero aún no ha abierto la boca. Román, político veterano curtido en mil batallas tanto internas como externas, parece que está aprovechando el descanso estival para pensar con tranquilidad su futuro. Pero desde las dos corrientes que conviven en el PSOE gaditano se da por hecho que no hay lugar a la duda y que el también presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz dará el paso adelante en cuestión de pocas fechas. Es más, no son pocos los pedristas que piensan que el alcalde de Chiclana ya va tarde a la pelea y que, al igual que hizo en julio la actual secretaria provincial del PSOE, Román también debería haber anunciado ya que efectivamente intentará dirigir esta formación una vez que concluya el proceso interno que arrancará en el comité provincial del 1 de septiembre.

Hay varios elementos que invitan a pensar que Román optará finalmente por plantear un pulso a Irene García y, de paso, a todo el susanismo gaditano. El primero de ellos es que desde el principio se ha mostrado a favor de que la corriente socialista en la que se encuentra, la que apoya a Pedro Sánchez, tenía que pelear por expandir sus principios y sus planteamientos de un nuevo PSOE a todos los órganos territoriales del partido, también en Cádiz.

Además, es lógico que las miradas de todos los pedristas se dirijan hacia el alcalde de Chiclana al ser éste el cargo público más importante que tiene esta corriente socialista en el territorio gaditano. En el caso de que Román optara finalmente por renunciar, los pedristas gaditanos quedarían del todo huérfanos al carecer de un candidato claro a secretario provincial.

Aquí cabe recordar que el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, ha venido reiterando que su apuesta por Pedro Sánchez se circunscribía a las primarias generales, pero que no iba a participar en batallas similares ni en Andalucía, ni en la provincia gaditana. Y otra posible candidata como Ana Lorenzo parece estar invalidada para estas funciones, después de que la dirección federal de Ferraz la dejara a un lado tras verse obligada a renunciar a su acta de concejal en San Fernando al desvelarse cómo animaba a familias isleñas a okupar viviendas que estaban vacías y que eran propiedad de entidades bancarias.

Y a todo lo anteriormente reseñado hay que sumar la experiencia de Román al encarar procesos electorales internos similares al que afrontará en las próximas semanas el PSOE provincial. En este punto cabe recordar lo sucedido a finales de 2012 en la agrupación socialista de Chiclana, cuando la candidata que defendía José María Román (Cándida Verdier) ganó por apenas un voto de diferencia y contra todo pronóstico a la que estaba apadrinada por el mismísimo Manuel Jiménez Barrios, ya entonces presidente provincial del partido, y que lideraba la ex delegada de la Junta Cristina Saucedo.

A falta por tanto de que José María Román confirme lo que es un secreto a voces, es decir, que será candidato a la secretaría general del PSOE de Cádiz, lo que parece claro es que la pugna por liderar el partido parece claramente cosa de dos. Es verdad que a finales de junio y principios de julio surgieron dos precandidatos a secretario provincial -el gaditano Ricardo Carpintero y la linense Nieves Muñoz- pero no parece que vayan a tener mucho recorrido, primero porque ninguno de los dos cuenta con el respaldo de sus respectivas agrupaciones y segundo porque cada uno de ellos precisará recoger cerca de mil avales para poder presentarse como candidatos en las primarias.

A la vista del resultado habido en las primarias de mayo en la provincia -cuando, a diferencia de lo sucedido en el conjunto de España la candidatura de Susana Díaz ganó claramente a la de Pedro Sánchez-, Irene García se presenta a priori como la favorita en este proceso provincial, aunque no todos los susanistas las tienen todas consigo. Por esa razón, se da por hecho que las dos facciones del socialismo gaditano intentarán a lo largo del mes de septiembre captar apoyos sobre todo entre esa parte del partido que apoyó a Patxi López en las primarias federales de mayo. Esta última corriente, vinculada a los antiguos pizarristas, tiene hoy cierto predominio en localidades importantes como Algeciras o Jerez.

Estos apoyos pueden terminar siendo cruciales para inclinar la balanza en las primarias del 1-O. Cabe recordar que, curiosamente, los votos de los socialistas chiclaneros alineados con José María Román terminaron siendo esenciales para que Irene García ganara el congreso de 2012 al barbateño Rafael Quirós por apenas 46 votos de diferencia. La actual presidenta de la Diputación obtuvo entonces el 56,9% de los votos y se convirtió así en la primera mujer en dirigir el PSOE de Cádiz.