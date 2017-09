Coches con una década y más

Las matrículas que llevan inscritas las letras CA, de la provincia de Cádiz, siguen circulando. Según los datos del portal estadístico de la DGT, en el parque móvil de la provincia hay más de 274.000 vehículos matriculados antes de 2007 -entre 2006 y 1990-, con más diez años de antigüedad. De antes del 2000, y hasta el 90, o sea con la matrícula provincial, hay 49.936. Al otro lado, con menos de una década, y según se desprende del portal de la DGT, hay 241.486, por lo que los más viejos del parque móvil son mayoría. Su antigüedad, tras la crisis, sigue siendo una realidad pese a la mejora "lenta" que está experimentando el sector al tener más matriculaciones.

De hecho, el año pasado se registró la mejor cifra desde 2010. Las matriculaciones subieron un 13,84% y este agosto, últimas cifras conocidas, subieron un 17%, según las estadísticas de Faconauto. Las facilitadas por la Jefatura Provincial de Tráfico también denotan un ascenso en los últimos años, pasando de las 18.490 en 2014 a las 26.038 de 2016. Sólo hasta julio de este año, se han matriculado 18.491, un vehículo más que en todo 2014.

En los talleres "los clientes reparan ahora daños que acumulaban de hace varios años"12,5%de subida en 2017. Hasta agosto se matricularon un 12,5 más de vehículos particulares"Empezamos a mantener los negocios pero sin beneficios acordes al esfuerzo"

Pero el parque móvil sigue teniendo un 56% de coches con más de diez años de antigüedad. Solera, una tecnológica experta en el desarrollo de soluciones para el sector posventa, apunta en sus últimos análisis que algo más de la mitad de los turismos vendidos que circulan en Cádiz acumulan al menos una década desde su compra. El 25% tiene entre 5 y 9 años y el 19% restante, menos de cinco. Además este número se ha incrementado unos puntos. El mismo informe de Solera de 2016 situaba en un 52% los coches con más de una década y en los últimos facilitados superan el 56%. Y eso que Cádiz es la provincia andaluza con menos coches con más de 10 años (en Jaén los superaban el 61%).

La edad de los coches preocupa en Tráfico, que está emprendiendo campañas para comprobar las condiciones en las que circulan los vehículos. En la última, realizada el pasado julio, agentes de la Guardia Civil y de las policías locales impusieron 372 sanciones por presentar principalmente deficiencias en sus neumáticos o el alumbrado y señalización y estar circulando. También por no tener realizada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Y es que la crisis no sólo ha afectado a la venta de coches, sino a los arreglos mecánicos. "Los coches iban de medidas de seguridad a lo justo. A veces teníamos que poner advertencias en las facturas avisando del peligro por ejemplo con los neumáticos", comenta Félix Moreno, presidente de Asoreca, que agrupa a más de 300 talleres de la provincia.

"Este año es un poquito reflejo de la mejora económica" y está cambiando. "Los clientes están reparando daños que acumulaban tres, cuatro, cinco años, que han ido aguantando y ahora han optado por darle un repaso a su vehículo", asegura Moreno. Los números de la misma Solera señalan que los talleres de Cádiz tienen previsto aumentar su facturación este año un 5,6% hasta los 196 millones de euros.

En esto también ha tenido que ver la adaptación de estos talleres a los tiempos y "ya es habitual la financiación de las reparaciones en los talleres de barrio", afirma José Muñoz, secretario general de FEMCA (Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Cádiz), que considera que aún así "hay una bolsa de vehículos que no está mantenido suficientemente". "Si unos neumáticos valen 400 o 500 euros se pueden pagar ahora en tres meses sin intereses" ponen de ejemplo desde Asoreca.

Desde FEMCA mantienen que "la crisis no solamente ha envejecido el parque móvil sino que ha hecho que no se mantenga excesivamente bien". Además, ha florecido la competencia ilegal y siguen haciendo hincapié en ello desde la patronal. "Hay que concienciar al consumidor de que se juega la vida en un vehículo que no haya sido reparado por un profesional", manifiesta.

En las ITV de la provincia, siete en total, un 25% de los vehículos no pasó la revisión a la primera y tuvieron que hacer arreglos para intentar superarla en un nuevo control. Las inspecciones realizadas en esas estaciones por Veiasa, empresa de la Junta de Andalucía, subieron un 4,1% en 2016 con 17.295 más. Según los números facilitados por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, los técnicos realizaron 436.051 primeras inspecciones y 109.559 fueron rechazados en esa primera vez. Hasta 113.526 vehículos tuvieron que realizar segundos o sucesivos controles para poder circular en regla. Los defectos estaban en alumbrado y señalización (23,2%), los neumáticos, ejes y suspensión (21,7%), las emisiones contaminantes (14%) y los frenos (13,3%).

Mientras, el parque móvil de la provincia se ha incrementado en todo tipo de vehículos: turismos, furgonetas y camiones, autobuses, motocicletas, tractores industriales y remolques y semirremolques. En julio de 2017 había 76.634 turismos más circulando por las carreteras gaditanas que en 2014, un 4,4%. Las furgonetas y camiones experimentaron sólo una pequeña subida mientras que las motocicletas tuvieron el mayor incremento con 12,9%, pasando de 83.767 motos en 2014 a 94.571 en 2017.

Las cifras aportadas por la Jefatura Provincial de Tráfico señalan la mejora también en el número de matriculaciones desde 2014 hasta ahora, lo que puede repetirse a final de este año. Hasta julio, por ejemplo, ya se han matriculado en Cádiz 64 camiones de más de 3.500 kilos, el doble de todo el 2014. El número de entonces también se supera en estos seis primeros meses del 17 en camiones pequeños y furgonetas y en autobuses, y casi lo hacen en turismo y motos.

Las bajas, por el contrario, descienden. A los conductores le cuesta deshacerse de sus vehículos. En 2016 se dieron de baja unos 3.000 turismos menos que en 2014 (de 19.845 a 16.702). En cuanto al tipo de vehículo, sólo los tractores superaron el número de las bajas de hace tres años. En total, las bajas en el parque móvil gaditano pasaron de 27.712 a 23.334. Este año, hasta julio, lo han hecho 13.241.

El presidente de Acoauto, Jesús Ruiz, en una entrevista en este medio en abril hablaba de que la edad media de los vehículos en Cádiz "es muy alta". "Más de 14 años", manifestaba ayer su vicepresidente José Luis Torres Bustillo, en declaraciones a este medio. Los representantes de concesionarios de la provincia fijaban el final del decrecimiento en 2014 y, aunque se espera que el mercado vaya en aumento, "la recuperación es muy lenta, lejos de los números de antes de la crisis", afirma Torres.

El año pasado se acabaron las ayudas de los distintos planes Pive para la compra de nuevos coches, que supusieron un estímulo para el sector, y desde los concesionarios se están haciendo "grandes esfuerzos" para vender unidad a unidad. El mercado de coches particulares es el que tira con un aumento de un 12,5% más de matriculaciones hasta agosto que el año 2016. En coches comerciales sube un 5,5%. "Después de unos años muy críticos empezamos a mantener dignamente los negocios pero sin unos beneficios acordes al esfuerzo", concluye José Luis Torres.