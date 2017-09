Circular en un clásico

El Club del Automóvil Clásico de Cádiz tiene 55 socios y una media de cinco coches por cada uno de ellos. El más antiguo, cree Manuel Abollado, miembro del club, es un Ford T, un coche de pedales que puede ser del año 1917 o de 1918. "Hay que saber conducirlo, pero puede circular, aunque sólo coge una velocidad de 50 o 60 kilómetros". Porque los vehículos que tiene este club, y otras asociaciones que agrupan a estos aficionados en la provincia, pueden circular siempre que tengan en regla una serie de documentos para pasar la correspondiente ITV, como cualquier otro coche.

Según explica Abollado, una vez cumplidos los 25 años de antigüedad de un vehículo se solicita ser certificado como histórico. Para esto hay que pasar una serie de trámites "como pasar un examen de un laboratorio que certifica la originalidad del coche". Una vez realizado se lleva ante la Delegación Territorial de Industria "que es la que te da el visto bueno", cuenta. Con ese documento y teniendo en cuenta las características que especifique en la ficha técnica, puede pasar la ITV con una serie de condiciones. "Por ejemplo, si el coche no tiene luces no puede circular de noche, si no coge más de 60 kilómetros no puede circular por la autopista", explica.

Obtener el certificado de vehículo clásico puede rondar entre los 600 y 800 euros, afirma. El coste de esta afición depende del estado de los coches. "El mercado no es muy amplio y cada vez es más difícil. Muchas veces comprar un coche que ha estado mucho tiempo parado es una ruina y los motores sí que cuestan un dinero. Hay que ver primero el valor que tiene en el mercado y ver si compensa invertir en él", dice Abollado.