3 Chiclana3 El PuertoCádiz busca diferenciarse

Quien no conozca Fitur, la mayor de las ferias comerciales que se celebran en España, no puede evitar tener una sensación de aturdimiento cuando atraviesa los tornos de Ifema. Todo el mundo se conduce con una determinación de saber para qué está allí y qué quiere vender, pero, al mismo tiempo, todo el mundo es microscópico ante la avalancha de oferta que se avecina. A Andalucía, pabellón cinco, un pabellón para ella sola, le corresponde un buen lugar en el que las ocho provincias crean un gran semicírculo. Cádiz es el stand primero a la derecha y, como casi todos los demás, suele estar lleno de gaditanos (quiero decir, el de Sevilla de sevillanos, el de Córdoba de cordobeses...). El éxito de una presentación, algo que se sucede a velocidad de vértigo en todo el recinto, se mide en el número de desconocidos que asistan a ella. Porque quizá un desconocido sea un touroperador o un periodista especializado. En líneas generales, la delegación de Cádiz, con políticos en primera línea y técnicos en segunda, que ayer se desplegó por el llamado día de la provincia, que suele ser también el día de todas las demás provincias, acabó bastante satisfecha porque hubo un notable número de desconocidos.

Recreaciones virtuales de deportes de riesgo con gafas galácticas y todo tipo de folletos, desde invitaciones a visitar el cementerio mancomunado de Chiclana a la posibilidad de descubrir La Barca de la Florida, Cádiz peleaba por lo que se pelea en Fitur, por conseguir cierta singularidad para que el 'desconocido' se detenga un momento y hacer negocio. En ese ambiente de todos contra todos, las presentaciones son lo protocolario, pero es lo que marca la filosofía del año turístico.

"Tenemos todos los elementos para crecer, pido a los empresarios que arriesguen"

La presidente de Diputación, Irene García, que unas horas antes había marcado la pauta con su apuesta por el Tricentenario de la Casa de Contratación como evento estrella del año, mantuvo su tono marcadamente económico y agradeció a los empresarios la presencia en la Feria para vender sus productos porque la obsesión de García es empresa, empresa y empresa que genere empleo, empleo y empleo.

De momento, los datos son buenos y dan para el optimismo. Han crecido un 7,5% las pernoctaciones y un 11% los pasajeros en el aeropuerto de Jerez. El momento es ideal. "Tenemos todos los elementos para crecer, así que le pido a los empresarios que sigan arriesgando para aprovechar las grandes oportunidades que brinda esta provincia". Para ello hay que desestacionalizar y dar a conocer otras posibilidades que lo más tradicional. Que ayer nevara en la provincia vino de perlas para que la presidente invitara a visitar la Sierra de Cádiz porque, por si alguien no lo sabe, en Cádiz, de vez en cuando, nieva.

Irene García tuvo el arrope del viceconsejero de Turismo de la Junta, Diego Ramos, que auguró "un muy buen año" para el turismo en Cádiz, entre otros motivos porque en la provincia se van a celebrar "la mitad de los grandes eventos deportivos que este año acoge toda la región".

3 Cádiz

El alcalde de Cádiz, José María González lo avisó desde el primer momento: este año no iba a cantar por Carnaval, pero el Carnaval siguió siendo el principal reclamo que vendió Cádiz en Fitur "porque es nuestra herramienta, regalamos al visitante nuestra manera de expresarnos".

Con la presencia del actor Antonio Resines y con una breve intervención de un trío, Cádiz proyectó un breve recorte de la película rodada por Juan Luis Iborra en la ciudad, aquel en el que un gaditano dice que "desde el paritorio el gaditano ya viene impregnado de historia, de sangre fenicia y romana. Pero dicho con más gracia que como aquí he expuesto.

Por último, el alcalde, que reconoció haberse venido arriba por el entusiasmo de los presentes, resumió Cádiz en tres microrelatos, uno sobre una mujer que invitaba a desayunar a un extranjero desconocido, otro sobre los orígenes mágicos de la ciudad más antigua de Occidente y un último, el más dramático, de aquella murga que en 1936 iba por las calles con tipos de fraile, irreverentes como debe de ser irreverente el Carnaval. , les costó la vida. Ese mismo verano todos los integrantes de esa murga fueron fusilados.

El alcalde de Chiclana, José María Román, también intentó ir más allá de sol y playa. Turismo de naturaleza y la segunda edición del Cadizfornia Fest, que se celebrará del 28 al 30 de abril en el poblado de Sancti Petri, fueron algunas de las apuestas lanzadas por Chiclana para mostrar su apuesta por la diversificación.

En este sentido, el Ayuntamiento de Chiclana ha presentado a empresas relacionadas con el turismo medioambiental el Plan Estratégico sobre turismo de naturaleza, así como el nuevo vídeo promocional de la ciudad, denominado 'Chiclana al natural', en el que los turistas pueden conocer la amplia y variada oferta relacionada con la naturaleza, desde los pinares hasta los esteros, pasando por las playas, senderos y rutas a caballo o las lagunas y parajes naturales. En cuanto al Cadizfornia Fest, éste contará con talleres educativos para niños, actuaciones musicales y campeonatos de skate y de surf a nivel nacional, entre otras actividades, y que tuvo un gran éxito de participación en la primera edición celebrada el pasado año.

"Cada vez vamos teniendo una temporada turística más larga y potente. Además, se ha soportado con muchísima dignidad la crisis económica y, ahora que la situación comienza a respirar, seguimos avanzando y los números de la rentabilidad de los hoteles están entre los mejores de España, generándose más de 5.000 empleos relacionados con el turismo", expresó el alcalde, quien añadió que, "a partir de ahí, hay una proyección económica y comercial importante, que se reparte entre distintos segmentos como la hostelería o los apartamentos". "Además, Chiclana cuenta con numerosos hoteles de cuatro y cinco estrellas, por lo que estamos a ser llamados como guía del turismo en la provincia de Cádiz", recalcó José María Román, quien insistió en que "estamos hablando de una apuesta por la sostenibilidad, puesto que se trata de un modelo turístico de largo recorrido".

El alcalde de El Puerto, David de la Encina, se acompañó de los principales agentes turísticos de la ciudad, para defender un destino turístico que "está vivo todo el año". Con la presencia de la presidenta de Puerto Sherry Valle de la Riva y Carolina Cerrato, jefa de Enoturismo de Osborne ya se hacía ese guiño que va más allá de los kilómetros de playa de los que disfruta la localidad.

Señaló el alcalde que "El Puerto es una ciudad con una oferta turística redonda, para cualquier perfil de turista y para todo el año, donde puedes desde montar en globo hasta tomar una copa del mejor vino", y también destacó la posición privilegiada dentro de la Bahía de Cádiz y sus magníficas comunicaciones. Y si Cádiz tuvo a Antonio Resines, El Puerto se trajo al actor Máximo Valverde, además de tener la complicidad de la alcaldesa de Jerez, amen Sánchez, que había tenido su presentación el día anterior. Su presencia no era protocolaria, sino llena de sentido porque De la Encina aprovechó para vender la Feria de El Puerto, que este año se dedica a Jerez. Por cierto, que una de las ventajas que dijo que tenía la Feria de El Puerto sobre otras tantas ferias (aquí se vende la diferencia) era que sus precios eran muy asequibles, lo que no se sabe si fue un guiño a la ciudad homenajeada, donde los precios de sus casetas no tienen esa fama.