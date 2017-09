Castro denuncia trabas en la campaña de captación de avales para Pedro Ruiz Cayuso

Sectarismo, clientelismo o proceso de elección de candidatos no participativo y limpio son algunas de las críticas que la ex senadora del PSOE María Jesús Castro lanzó contra su partido, después de que se haya cambiado la cerradura de la sede de la Casa del Pueblo en San Fernando y a ella, como vicesecretaria general de la agrupación local, no le hayan entregado la llave nueva, a pesar de sus peticiones. La socialista considera que la maniobra busca ponerle trabas por su filiación con la corriente del elegido secretario general, Pedro Sánchez, y por ende al aspirante alternativo -a Irene García- a dirigir el partido en la provincia.

"Han decidido que no tenga la llave para que no entremos, nos reunamos y recojamos los avales que necesita Jesús Ruiz Cayuso", se quejaba Castro tras escenificar en la calle sus quejas por el cambio de cerradura. A la sede de Arenal pudo acceder, junto a otros militantes del partido que respaldan a Ruiz y que trabajan en esa precandidatura, al estar ocupada en torno a las 18:00 horas. Desde el partido le han notificado, detallaba la socialista que forma parte de la ejecutiva federal del PSOE, que su equipo debe ceñirse al horario establecido para hacer uso de las instalaciones, algo -cuestiona- que va en contra del espíritu por el que siempre se han regido esas oficinas.

Tanto su candidato como las personas que le apoyan especialmente en la búsqueda de avales tienen unas obligaciones que chocan con esos límites horarios, asegura. Es el ejemplo de un obstáculo más que se pone -bajo las indicaciones de Sevilla, porque no es la única Casa del Pueblo en Andalucía con esta situación, matiza- para que el candidato no oficial no obtenga las firmas que respalden el intento, en el caso de Jesús Ruiz, de ser secretario general del PSOE en Cádiz.

"Quienes están con Pedro Sánchez no tienen los censos", afirma sobre otra situación irregular que se está dando en Andalucía. Sin ir más lejos, Castro desvelaba que ayer mismo habían tenido conocimiento de una persona implicada en la campaña de García que había acudido a los domicilios de militantes en San Roque para solicitar su aval. "Ellos hacen campaña desde sus cargos y posiciones, que es a lo que me refiero al hablar de sectarismo y de clientelismo. Porque cuando nosotros hablamos con militantes nos dicen que no quieren molestar a la dirección, que tenemos su voto pero no nos dan su aval", finaliza.