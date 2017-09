Caos en los juzgados de lo Social el primer día de juicio a los ex Delphi

Más de 400 encausados, alrededor de 60 abogados y procuradores, varios sindicatos y una sola sala de vistas. Este puede ser el resumen del primer día de juicio vivido en la mañana y primeras horas de la tarde de ayer en el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz, donde se abría una semana en la que los extrabajadores de Delphi (a través de sus representantes) tendrán que declarar por su participación en el proceso de formación impartido por la Fundación Universidad Empresa (Fueca).

Ayer, primero de los tres días señalados para este caso (seguirá mañana y el viernes), todas las partes implicadas estaban llamadas a exponer sus argumentos: Fueca mantuvo su demanda contra los 416 ex empleados de Delphi; y la defensa de éstos alegaron que simplemente fueron ajenos a una maniobra que "tiene otros responsables". De hecho, desde los sindicatos que representan a los ex trabajadores en este proceso (UGT, CGT y USO), explicaron ayer que "la mayoría de abogados coinciden en que los extrabajadores de Delphi no tienen nada que ver con el contencioso planteado por la Inspección de Trabajo contra Fueca. Es un litigio entre las partes, donde se condena a Fueca por simulación de contrato a una sanción administrativa de 6.251 euros por cada trabajador afectado en el fraude y en donde estos ex trabajadores no han intervenido ni han participado en dicha causa administrativa".

Pero para llegar a estas declaraciones hubo que esperar varias horas, hasta cerca de la una de la tarde. Tal fue el caos que el Colegio de Graduados Sociales de la provincia de Cádiz emitió un comunicado al final de la mañana en el que denunció "la falta de previsión y respeto de la administración de justicia" hacia los operadores jurídicos que representan a los más de 400 extrabajadores de Delphi en este juicio. El presidente del colegio, José Blas Fernández, lamentó que este juicio "no se haya organizado con las mínimas garantías y medios para los profesionales".

En el comunicado, Fernández explicó que "en la vista de este lunes, señalada en una de las salas de las dependencias del Juzgado de lo Social en las oficinas ubicadas en el estadio Carranza, de reducidas dimensiones, apenas se han podido situar 37 sillas para los más de 60 profesionales que debían intervenir". "Abogados y graduados sociales asistiendo de pie, sin ni siquiera sitio para utilizar documentos o apuntes, o sentados entre el público, en una sala que está diseñada para vistas reducidas", añadió. Por ello, "se debería haber trabajado con previsión, habilitando una sala especial para poder celebrar esta macro causa, con más de 400 trabajadores representados por profesionales que no se merecen estas condiciones", dijo Blas Fernández.

"Esta causa y su condición de juicio de ámbito social se merece el mismo trato que la Junta de Andalucía, competente en materia de infraestructura, dedica a otros juicios, como los que por su carácter mediático obligan a buscar escenarios adecuados", aseguró. El presidente de los graduados sociales gaditanos detalló la situación vivida al secretario general provincial de Justicia e Interior "para que, de manera inmediata, se corrija esta absoluta falta de previsión y falta de respeto hacia los trabajadores y sus representantes legales, y se corrija la falta de comunicación existente entre los jueces y la Consejería de Justicia".

El presidente de los graduados sociales lamentó también la decisión del juez del número dos de lo Social "designando a un único representante procesal para el representar hoy martes a la totalidad de los actores del juicio, algo inaudito que incrementa el malestar de los operadores jurídicos".

Pero hay más. Para hoy martes está previsto que se celebre el juicio del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) contra la totalidad de los 416 afectados por haber cobrado prestaciones derivadas de esa relación laboral tras los cursos de Fueca. Sin embargo, las defensas han anunciado que solicitarán que se aplace hasta no saber si dicha relación laboral es o no fraudulenta.

Mientras todo esto se aclara hoy, los sindicatos han emplazado a todo el colectivo para la sesión de mañana miércoles, en la que el Juzgado llamará como testigos a cinco ex trabajadores. Para ello, uno de las fuerzas sindicales (CGT) anunció que ha solicitado el permiso pertinente a la Subdelegación del Gobierno.

Igualmente, representantes de esos mismos sindicatos también están citados para mañana miércoles en caso de que sea necesario su testimonio.