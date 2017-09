Cámaras de vigilancia grabaron a los autores de la llamada anónima desde una cabina

El que llamaremos 'caso Clavero', por llamarlo de alguna manera, no tiene mucha dificultad en ser resuelto. El juez ya tiene en su poder el nombre y apellidos, así como el domicilio, de la persona que, más que probablemente, colocó la droga en el coche del dirigente ecologista. Lo han tenido que proporcionar los propios ecologistas, que a través de una movilización generalizada, indagaron el paradero de una persona cuya foto estaba en a disposición de quien quisiera verla en pocas horas, ya que no tuvo reparos en dejarse retratar durante la marcha previa a la detención. De manera incomprensible esta persona, el cuarto expedicionario de la marcha, que no era conocido por los otros tres componentes, fue el único que no prestó declaración ante el juez. En estas tres semanas, según los ecologistas, este hombre, con domicilio en Jerez, ni se ha fugado, ni se ha escondido, pero, pese al revuelo formado, tampoco ha hecho nada por contar su versión de los hechos.

Juan Clavero se ha personado en la nueva causa como acusación particular, que no tiene que ver con por qué Clavero llevaba cocaína en su furgoneta sino en por qué pusieron cocaína en su furgoneta. Para determinar qué es lo que pasó no es tan interesante la declaración del jerezano localizado y que ese día, para sorpresa de los ecologistas, le dio por pegarse una caminata por una finca, sino quiénes realizaron la llamada anónima desde una cabina que se encuentra junto a la estación de autobuses de El Bosque, pero que también está al lado de las dos sucursales bancarias del pueblo, que cuentan con cámaras de seguridad y que grabaron el momento a la hora en que la denuncia llegó a la comandancia de la Guardia Civil y se ordenó el operativo en el punto preciso por donde ni Clavero sabía que iba a pasar. Esas son las imágenes que Clavero ha pedido. Al parecer, en las imágenes se ve a tres personas. Y en la Sierra todo el mundo se conoce.