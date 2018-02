Cádiz ya tiene a sus vencedores

Casi doce horas después de que se iniciara la fiesta, el jurado del Concurso de Agrupaciones del Falla se plantó en el escenario y, después de liarse a hacerse fotos de recuerdo, como si la cosa no fuera con ellos, como si no fueran las ocho de la mañana, el secretario leyó el veredicto. En la ciudad de Cádiz... El coro de Luis Rivero, la comparsa de Juan Carlos Aragón, la chirigota de Vera Luque y el cuarteto de Morera se llevan los primeros premios. En coros, la clasificación fue primero 'Vive, sueña, canta', segundo 'Los chimenea', tercero 'Rockola' y cuarto 'Don Taratachín'. En comparsas, 1º 'Los mafiosos', 2º 'Los prisioneros', 3º 'Tic-tac, tic-tac', 4º 'El perro andalú'. En chirigotas 1º 'No tenemos el congo pa farolillos', 2º Cai de miarma (7,20)', 3º 'Grupo de guasa' y 4º 'Qué caló'. Y en cuartetos, los premios fueron para 1º El equipo a minúscula (Comando Caleti), 2º El trío, 3º Lo mismo nos vemos en Elcano que en clases de piano y 4º 'Los de la gran puñeta'.

Fue una decisión que creó algunas controversias. Por ejemplo, en coros, parecía que, por unanimidad, la agrupación que debía llevarse el primer premio era 'Los chimenea'. Sin embargo Rivero, por segundo año consecutivo, se hizo con el gato al agua a tenor de unas puntuaciones que este año tuvieron hasta decimales, una cosa muy rara tratándose de una composición artística. Imagínense, el coro de Rivero ganó al de Pastrana, después de cuatro actuaciones, por 80 décimas.

En comparsas, la agrupación que más destacó en toda la Gran Final fue 'Los prisioneros'. Sin embargo, el jurado decidió que fuera 'Los mafiosos', de Juan Carlos Aragón, la que se llevara el mejor premio. Y eso que el grupo de Subiela interpretó dos pasodobles extraordinarios. Por detrás quedaron 'Tic tac', la comparsa de Tino Tovar, y en cuarto lugar la agrupación de Martínez Ares, 'El perro andalú', demostrando que este año, a pesar del talento mayúsculo e innegable de su autor, el grupo no ha conectado con el público.

En chirigotas volvió a ganar Vera Luque, lo que ya no es ninguna novedad, puesto que de los últimos cinco concursos ha vencido en cuatro. Da la sensación de que en el reino de los ciegos, el tuerto es el Rey. Y no es porque a Vera Luque le falte calidad, no es eso, pero sí que es raro que una chirigota domine con tal claridad durante un lustro sin que nadie le haga sombra. Da la sensación de que a las chirigotas gaditanas se le acaba el ingenio. Tras 'No tenemo el congo pa farolillos' quedó 'Cai de mi arma', que ha sido una de las agrupaciones que más ha animado el certamen. Después, 'Grupo de guasa' de Selu García Cossío y 'Qué caló' del Canijo.

Por último, en la modalidad de cuartetos, el vencedor claro fue Morera, con su 'El equipo a minúscula'. En la final apareció Don Antonio para ajustar cuentas con El Trinchera, uno de esos personajes entrañables que se quedará en la historia del Carnaval gaditano.