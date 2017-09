"Nosotros estábamos en Cádiz de vacaciones"

Ni asesinato ni secuestro ni extorsión. Vacaciones. El núcleo duro de la banda de 'El Ojos' negó ayer cualquier tipo de participación en la muerte violenta del chiclanero David Muñoz, alias 'El Pelón, por un supuesto ajuste de cuentas. Los principales acusados en este caso -Ismael López, Facundo A., Jorge Javier P. y Mohamed H.- aseguraron ayer en el juicio que su presencia en la provincia de Cádiz en agosto de 2014 respondía a una estancia vacacional, a unos días de descanso que, no obstante, aprovecharon para "conseguir chocolate y subirlo a Madrid".

Los cuatro procesados desmintieron que formasen parte de un grupo "estable" dedicado a la detención ilegal de personas. "Me parece ridículo que diga que somos una banda con un líder", respondió Mohamed a preguntas del fiscal. "Somos amigos y punto". Asimismo, Ismael López, supuesto cabecilla de la organización, se mostró cortante cuando fue cuestionado sobre si él había convocado a un grupo de personas para secuestrar y asesinar a 'El Pelón': "Todo es mentira", afirmó.

Lo único que los acusados admitieron ante el tribunal fue su vinculación con el tráfico de drogas, fundamentalmente hachís, como medio para ganarse la vida.

La declaración de Ismael López 'El Ojos' estuvo marcada en todo momento por su tono desafiante. Llegó incluso a reprocharle al fiscal que lo "estaba atacando". Dijo también que llevaba "años" estudiando su propia causa, la que ahora se juzga en la Audiencia.

'El Ojos' reconoció que desde el año 2013 había alquilado varias casas en El Puerto porque estaba en busca y captura por un delito de robo con fuerza, razón por la que necesitaba contar con diferentes domicilios para poder evadirse de la Justicia. "Hago una vida medio nómada".

Según la versión de Ismael López, durante el verano de 2014 invitó a varios procesados a veranear en una parcela en Chiclana y en una casa en El Puerto. Sobre la noche del suceso, la del 4 agosto, dijo que estuvo cenando con algunos de ellos (con 'Facu', 'Moha' y Sara F.) y que a las 23:00 horas se fue a casa con su mujer. "No salí de Chiclana".

Interrogado por el secuestro, la tortura y posterior muerte de David Muñoz, 'El Ojos' lo negó todo. Desconocía por qué había sangre de 'El Pelón' en su domicilio de El Puerto; no sabía de la existencia de una importante suma de dinero (400.000 euros) escondida en una finca en Sanlúcar; no tenía constancia de la existencia de armas, ni munición, ni cartuchos. En definitiva, no ofreció ninguna explicación.

"Desde 2013 que vivo en Cádiz, yo no he tenido problemas con nadie. No tengo cuentas pendientes", indicó el supuesto líder del grupo en respuesta a la hipótesis que sostiene que él mató a David Muñoz porque éste le había robado previamente un alijo de droga.

Ismael López habló sin tapujos de su forma de subsistencia: "Vendo hachís, pero la mercancía no la robo, la compro". Aseguró también que él no se dedicaba a la sustracción de vehículos, sino que le pedía a otros que "se los proporcionaran" para luego utilizarlos "en el transporte de la carga".

De otra parte, el acusado de ser la mano derecha de 'El Ojos', Facundo A., afirmó que bajó a Andalucía con su familia de veraneo, "no a cometer ningún delito, no estábamos aquí para hacer ningún trabajo. Yo jamás hubiese participado del acto del que se nos acusa".

El también conocido como 'Facu' explicó que la madrugada del 4 de agosto salió de fiesta con los procesados Sara F. y Mohamed H. "Estuvimos de bares en El Puerto. Sobre las seis de la mañana se nos acabó la cocaína y nos fuimos a Sanlúcar a comprar más". De ahí que "los geolocalizadores situasen nuestros móviles en dichas localidades".

Cuestionado por las máscaras que supuestamente se utilizaron en el secuestro y que fueron halladas tras un registro en su domicilio, 'Facu' argumentó que en su casa vivían niños que jugaban con ellas, ya que el Carnaval estaba cerca.

Otro procesado, Mohamed H., alias 'Moha', sostuvo que viajó hasta Cádiz porque le pidió a 'El Ojos' pasar aquí unos días después de haber tenido una discusión con su pareja sentimental. En esa época, explicó, tenía problemas con las drogas. Además, indicó que el 5 de agosto Sara F. y él ayudaron a Ismael López a transportar "una carga de chocolate desde Cádiz hasta Madrid" en dos coches diferentes. "Fuimos su lanzadera".

Por último, Jorge Javier P. testificó que estuvo en la provincia de Cádiz a principios de agosto, "el día 1 ó 2", para "mover una mercancía" a cambio de una compensación económica. El 4 de agosto, el día que muere 'El Pelón', "yo ya estaba en Madrid". Este acusado ha señalado que Ismael López le prestaba una máquina especial para robar exclusivamente vehículos de la marca BMW a cambio de que le consiguiese uno para él.

Estos cuatro procesados han negado que participaran en dos secuestros más, uno de ellos, en Navalmoral de la Mata que también se juzga en la Audiencia. Han manifestado igualmente que los otros implicados en este caso han declarado contra ellos bajo coacciones.