Cádiz lidera los atascos del puente de agosto

La provincia de Cádiz se convirtió ayer, una vez más, en el principal punto negro de aglomeraciones de tráfico para la DGT en los balances nacionales realizados con motivo del fin de la operación del puente del 15 de agosto. El nudo de Tres Caminos, la verdadera pesadilla de los conductores, tuvo retenciones de varios kilómetros pasado el mediodía en dirección a Chiclana, si bien fue causado por un accidente que produjo más de dos horas de retenciones. Pero en el informe de la DGT, mientras en otras partes del país existía fluidez, se informaba de tráfico ralentizado en la A-7 de Algeciras, la N-340 entre Algeciras y Tarifa, la A-471 de Sanlúcar de Barrameda y la A-491 en Rota. Ninguno de ellos supuso una retención demasiado prolongada, si se exceptúa el caso del accidente de Tres Caminos, pero pone de relieve los problemas de las carreteras provinciales para absorber el flujo veraniego en estas fechas.

El caso más sangrante es el de Tres Caminos, ya que desde 2005 se lleva anunciando un proyecto que nunca se ha acometido consistente en dos puentes que eliminarían ese nudo de tráfico. Los políticos provinciales de los dos partidos que han gobernado se han echado las culpas de este olvido, pero no deja de ser una refriega recurrente en verano, que es cuando se producen estas incomodidades.

El problema de esta infraestructura hace años que viene siendo denunciado por la Confederación de Empresarios, que considera que cada cierto tiempo se vuelve a demostrar que "las infraestructuras, como otras que están largamente demandadas, prometidas pero no acabadas, no están a la altura de la oferta de playa que lanzamos al exterior; tenemos varias de las mejores playas del país, y nos encontramos con esto. El problema es que ahora nos alarmamos, pero después llega octubre, no hay tantos coches y se olvida".

En cuanto a infraestructuras las principales demandas que tiene ahora mismo la provincia se encuentran en este nudo que se bifurca, a la altura de Puerto Real hac ia la Bahía y hacia Jerez y la N-340, cuyo desdoble desde Vejer hasta Algeciras hace tiempo que ni se contempla en los Presupuestos pese a que en ese tramo se encuentran algunas de las localidades costweras con una mayor demanda de turismo exterior en los últimos años, como Zahara o Tarifa, que no permiten el acceso desde la Jerez Los barrios, que es como se llega más rápidamente desde Cádiz al campo de Gibraltar, es decir, dando un rodeo.

Por otro lado, las retenciones de ayer, no muy graves (es cierto) en la Costa Noroeste, también dejan entrever el colapso en el que se encuentran localidades como Chipiona, Sanlúcar y Rota, con las infraestructuras muy mejoradas, pero con una demanda cada vez más alta de visitantes principalmente sevillanos.

Por último, el entorno de los accesos a Algeciras siguen originando problemas de Tráfico sin que existan acciones previstas a corto plazo.