Cádiz suma el 59% de los boletos ilegales decomisados en Andalucía durante 2017

La Policía Adscrita a la Junta de Andalucía intervino el año pasado en la provincia de Cádiz 463.337 boletos de loterías ilegales, esto es, que carecían de la preceptiva autorización administrativa para realizar este tipo de sorteos. Esa cifra supone el 59% de lo incautado durante 2017 en toda Andalucía, según el balance anual de las actuaciones de la unidad policial que depende de la Consejería de Justicia e Interior.

El número de boletos interceptados el año pasado en la provincia gaditana supone, además, un notable incremento de las intervenciones de boletos de loterías ilegales: se han multiplicado por ocho con respecto a los 54.639 billetes que fueron incautados en 2016.

Las intervenciones desarrolladas por la policía autonómica han sido el resultado de las investigaciones desarrolladas para el control y el desmantelamiento de aquellas organizaciones que se dedican a gestionar la venta y la distribución de boletos y cupones para sorteos con premio en metálico sin la correspondiente autorización administrativa.

En esa tarea, los agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía confiscaron durante el pasado año en la provincia de Cádiz 30.459 cartones de bingos ilegales, según el balance anual realizado por los equipos especializados en la lucha contra el juego fraudulento en la comunidad andaluza.

El jefe de la Policía Autonómica de Juego de Cádiz, Juan Expósito, afirmó el pasado noviembre (en una jornada sobre el juego celebrada en Cádiz) que los bingos ilegales no tienen hoy en la provincia de Cádiz la entidad que tenían hace años.

En 20 años, dijo, han sido cerrados por la Policía unos cien bingos no autorizados. Expósito sostiene que la situación actual no tiene punto de comparación con la que había, que no es ni un 10% de lo que era.

En total, la Unidad de Policía Adscrita a la Junta llevó a cabo el año pasado 334 inspecciones en materia de juego la provincia. Como consecuencia de esas inspecciones, los agentes levantaron 305 actas de denuncia y también pusieron a disposición judicial a 16 personas y decomisaron cantidades de dinero que sumaron 14.592 euros.

En el marco de esta labor contra el juego ilegal, la Unidad de Policía Adscrita realizó 788 inspecciones en máquinas recreativas de azar, tras lo cual levantó 6 denuncias, decomisó 2 aparatos y precintó 3.

Los datos facilitados por la Junta de Andalucía indican que los expedientes sancionadores abiertos durante 2017 en materia de juego en la provincia de Cádiz fueron 14 relacionados con bingos ilegales, 209 por organización, distribución o venta de boletos ilegales, 12 por irregularidades en máquinas recreativas, 3 a salones de juego y 2 por apuestas en peleas de gallos.

El juego es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa. Los locales y personas que organizan actividades ilegales en este ámbito perjudican a los establecimientos y entidades que sí cumplen la legislación y suponen un menoscabo al erario público, ya que no abonan las tasas e impuestos correspondientes, recuerda la Junta de Andalucía.

Además, este tipo de actividades irregulares constituye una vulneración de las condiciones técnicas y de seguridad que deben tener este tipo de locales y también de las garantías de las personas que participan en estos juegos fraudulentos.

Junto a estas intervenciones, tanto la Unidad de Policía Adscrita como los inspectores de la Junta realizan funciones de vigilancia y de prevención para evitar que se cometan infracciones en este ámbito.

Como parte de esta labor disuasoria, ofrecen información de la normativa vigente y de las repercusiones que conlleva su incumplimiento.