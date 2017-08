Busca al guardia civil que lo rescató

El 7 de julio, el día de San Fermín, José Antonio Benítez volvía del trabajo hacia su casa de Benalup sobre las siete de la tarde en su coche a 75 kilómetros por hora por una carretera secundaria que, según comenta, lleva 20 años en mal estado. En una curva el automóvil deslizó y al intentar rectificar el volante, perdió el control, se salió del carril y el coche hizo un trompo terminando accidentado en un hoyo, no llegando a caer en la cuneta que se encontraba más abajo, ha explicado a este medio el conductor siniestrado.

Según su versión, quedó atrapado sin poder abrir la puerta del turismo para salir, pero en ese momento pasaba por el mismo lugar un ciclista que al verle, lo ayudó a salir del coche. Mientras éste relajaba al accidentado del estado de nerviosismo en el que se encontraba, avisó a los servicios de emergencia. El ciclista, que resultó ser guardia civil, le calmó la taquicardia que estaba sufriendo a consecuencia del accidente. "Para mí fue un ángel", ha manifestado la víctima, que ha añadido que su rescatador se hizo un corte en la piel por salvarle.

Más tarde, tras su recuperación, Benítez ha intentado lozalizar a su "salvador" para agradecerle la ayuda recibida pero hasta ahora sólo tiene constancia de que la persona que lo salvó pertenece a la Benemérita. Ha preguntado en las oficinas del equipo de guardias civiles para intentar averiguar quién lo auxilió en el accidente. Sólo está informado de que el hombre pertenece al Grupo Rural de Seguridad con base en Sevilla (G.R.S. 2) de la Guardia Civil.

El agente, del que todavía no se sabe su identidad, se encontraba destinado en Barbate prestando servicio en el festival Cabo de Plata, que se estaba celebrando a primeros de julio en el municipio. En el momento en el que ocurrió el suceso, el funcionario se encontraba libre, pues comenzaba a trabajar por la noche. Así que salió del hotel en el que se alojaba y fue a practicar ciclismo por la carretera cuando se encontró con el percance.

Ahora José Antonio Benítez está a la espera de encontrar al guardia civil o ser localizado por aquel hombre que le salvó la vida para agradecérselo. "A los médicos sí que les he dado las gracias ya personalmente por el trato que me brindaron". Benítez comenta que no le importa dar sus datos de contacto para que puedan comunicarse con él.