Brecha salarialTrabajar más de 156 días para ganar lo mismo

La respuesta de cualquier sector empresarial ante este tipo de cuestiones suele ser siempre la misma: no existen condicionantes ni cláusulas que fijen que el salario medio de un hombre tenga que ser más alto que el de una mujer. Sin embargo, la fría estadística demuestra que es algo que sí ocurre y pasa en España, Andalucía y más concretamente Cádiz. Todos sufren un desequilibrio en las calculadoras cuando se marca la opción del salario anual.

La provincia gaditana es, de las ocho andaluzas, donde más distancia existe entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer. Así lo dicen las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria que corresponden al año 2015. Estas cifras indican que en la provincia las mujeres tienen un salario medio anual de 12.496 euros que, pese a todo, es el cuarto más alto de Andalucía. El salario medio de un hombre es, al año, de 17.859 euros, lo que supone una diferencia de 5.363 euros. Eso, además de colocarla a la cabeza de Andalucía, la sitúa como la décima más alta de España, pero contando comunidades autónomas como Madrid, Cantabria o Cataluña.

El salario medio en Cádiz ocupa la posición número 45 de las 58 de toda EspañaEl sueldo masculino sigue siendo mayor en los servicios, donde hay más mujeres trabajando

Como provincia, es la sexta con mayor brecha salarial. Esto supone que para que una mujer en la provincia de Cádiz gane lo mismo que un hombre tendría que trabajar 156,6 días más. Casi medio año.

La comunidad andaluza tiene además el triste honor de contar con el salario femenino más bajo de toda España, el de Huelva. Allí una mujer cobró de media al año 9.887 euros, siendo la única provincia del país que no llega a los 10.000 euros anuales. Además, es la única que no llega a los cinco dígitos tras doce meses de trabajo. Un dato que se encuentra muy por debajo de la media femenina nacional (16.143 euros al año) y más todavía de los 18.645 euros salariales al año que gana un ciudadano español de media sin diferenciar entre hombres y mujeres. Así las cosas, en Huelva las mujeres cobran de media 5.092 euros menos que los hombres al año, quienes ganan 14.979 euros, un 34% más que las mujeres.

Sin embargo, en esta comparación entre salarios masculinos y femeninos, Cádiz marca distancias. Y se nota especialmente cuando se comparan los sueldos según los sectores. En el caso de la provincia (siguiendo la estadística de la Agencia Tributaria de 2015), el sector que más asalariados registra es el de servicios sociales. Es el único (de los diez que se incluyen) donde hay más mujeres que hombres trabajando, exactamente 66.529 gaditanas por 61.657 gaditanos. Pues ni así superan el salario masculino. Las cifras dicen que los gaditanos ganaron en este sector una media anual de 23.437, mientras que las mujeres tuvieron una nómina media anual de 18.025 euros. Una diferencia de 5.412 euros, lo que supone que ellos recibieron 245,9 millones de euros más en su conjunto.

El dato es aún peor si se analiza el sueldo medio según el sexo. En el conjunto del país, la estadística de la Agencia Tributaria referida a 2015 indica que, de las 58 provincias y comunidades (más Ceuta y Melilla) en las que divide el informe, la provincia de Cádiz ocupa la posición número 50. En cuanto al salario masculino, pese a ser muy superior al femenino, tampoco escala muchas posiciones. Aparece en el lugar número 36. En este punto, hay que recordar que, por número de habitantes, la provincia de Cádiz ocupa el octavo puesto nacional (evidentemente, sin contar aquí las comunidades autónomas).

Esto lleva a otro análisis, el del salario medio que se cobra en las distintas provincias. En el caso de Cádiz, en ese año (2015), el sueldo anual medio fue de 15.564 euros. Eso lleva a la provincia a situarse de nuevo en la cola del ránking, exactamente en el puesto número 45.

Esta situación fue analizada por los sindicatos al conocerse la realidad salarial especialmente en Andalucía. Así, desde Huelva, la provincia más castigada por esta situación, su secretario general, Sebastián Donaire, explicó que la estructura económica, tras siglos de desequilibrio, sigue siendo una asignatura pendiente y "nosotros lo hemos denunciado muchísimas veces". La reflexión puede ser perfectamente aplicada a la realidad gaditana. El sindicalista añadió que "es una cosa que entre todos, el Gobierno, los agentes sociales y la Administración" deben buscar una fórmula para equilibrar la situación. Tal y como indica el sindicato en un informe de febrero acerca de la brecha salarial, "en una vida laboral de 35 años, el hombre ganaría 200.000 euros más que la mujer". Evidentemente, "por la construcción que tenemos de nuestra sociedad y el sistema económico, en el que la falta de corresponsabilidad por parte de los hombres en el ámbito doméstico y los cuidados, hace que esa estructura patriarcal contribuya a que las mujeres sigan llevando esa doble cara, laboral y familiar".

En la misma línea, desde el Instituto Andaluz de la Mujer, Eva Salazar añadió que la desigualdad existe "en todos los sitios" puesto que "no es una circunstancia específica de ninguna provincia; es nacional y a nivel internacional", y es que "tenemos que seguir avanzando como sociedad". Aparte de la conciencia de la sociedad, los partidos políticos cumplen una labor de suma importancia y "tenemos que exigir la adopción de medidas efectivas para la igualdad y la eliminación de toda brecha de género", continuó explicando Donaire, quien aseguró que es "prioritaria" la consecución "de un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas, agentes sociales y todo aquel que pueda ayudar a encontrar la fórmula que equipare y elimine la brecha salarial entre hombres y mujeres".

Sin embargo, el dirigente sindical piensa que los partidos políticos "no le prestan demasiada atención a este problema y creemos que es uno de los más importantes que tiene la sociedad española". En concreto, Donaire cree que "tendríamos que obligar a las empresas de más de 25 trabajadores a someterse a auditorías periódicas públicas de igualdad salarial a instancias de la propia Administración", una medida que "facilitaría acercar la desigualdad entre hombres y mujeres". Sebastián Donaire señala que "el motivo es de voluntad", puesto que "quien gobierna es quien tiene capacidad de poner leyes encima de la mesa que faciliten y lleguen a la consecución de ese acercamiento" salarial. Además, apunta que "tenemos que sentarnos y llegar a acuerdos porque estamos creando una sociedad muy desigual. Igual trabajo, igual salario, porque si no es así, no tiene lógica".

Asimismo, Eva Salazar explica que la reforma de la Ley Andaluza de Igualdad de Género se reforzará con una serie de medidas e iniciativas para ahuyentar la discriminación laboral de la mujeres. Así las cosas aparece una formación de igualdad de género en todas las carreras universitarias, algo que es "fundamental", así como medidas para luchar contra la discriminación laboral y salarial, que exista una "capacidad sancionadora cuando se discrimina por razón de género a nivel empresarial". Además la ley quiere "reformar la Inspección de Trabajo para planificar medidas que combatan la discriminación".

Por otro lado, en el análisis del trabajo por sectores en la provincia se mantienen las desigualdades. "Hay sectores que están muy feminizados, como la agricultura", explica Donaire. Por otro lado, "dentro de los consejos de administración de las grandes empresas siguen predominando los hombres en altos cargos", afirma.