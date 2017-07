El alcalde de Barbate, "muy orgulloso" del resultado del segundo Festival Cabo de Plata

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha realizado balance de la segunda edición del Festival Cabo de Plata y la repercusión económica y turística que este evento musical ha tenido en este municipio jandeño, algo de lo que se siente "muy orgulloso".

Molina ha expresado su agradecimiento a todo el equipo que ha formado parte del operativo puesto en marcha estos días y ha destacado la acogida que su pueblo ha dispensado a las más de 20.000 personas llegadas de diferentes rincones del país y que desde ahora, dijo, son "embajadores de esta localidad y de sus valores paisajísticos y turísticos".

El regidor barbateño espera que la Junta no le abra un nuevo expediente por la celebración de este evento. "Por un trozo de zahorra no creo que se multe a nadie", señaló. Molina ha pedido mayor colaboración de otras instituciones como la Diputación y la Junta de Andalucía, a la que reclamó que "deje de estar de perfil". "Que afronte las cosas", dijo, "y se ponga de cara para afrontar el evento y ayude en todos los sentidos, incluso económicamente, porque lo hacen con otros muchos eventos. Esta promotora no ha tenido ningún tipo de aliento, desgraciadamente, y yo creo que eso es lamentable".

El alcalde de Barbate ha reconocido las molestias que a algunos vecinos ha supuesto la celebración de este encuentro, dada la duración de los conciertos hasta altas horas de la madrugada, o la falta de aparcamientos, aunque considera que han sido más los beneficios que los perjuicios que han sido provocados a la población barbateña.

Miguel Molina también ha agradecido a los promotores de este evento su seriedad y las garantías que han ofrecido a la hora de poner en marcha un evento de esta magnitud.