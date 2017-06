El alcalde de Barbate defiende la nueva depuradora para evitar los vertidos actuales

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, acudió ayer al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de su localidad, para prestar declaración como investigado por la querella que presentó el pasado año la Asociación de Comerciantes de Zahara de los Atunes (Acoza) por los vertidos que se están realizando a la playa del Botero y que consideran perjudiciales para sus intereses turísticos y comerciales.

El regidor barbateño expuso ante su Señoría que cuando él llegó a la Alcaldía hace dos años se encontró tanto la depuradora como la conducción subterránea que lleva entre junio y septiembre los vertidos de la depuradora de ciclo primario hasta la playa del Botero, situada a mitad de camino entre los núcleos urbanos de Zahara y Barbate.

Así, Miguel Molina sigue defendiendo que Acoza debería unirse al Ayuntamiento para que Zahara y Barbate reclamen en conjunto a las administraciones superiores la nueva depuradora comprometida desde hace muchos años y que no construye a pesar de que la Junta sigue cobrando a los vecinos un canon para ese cometido. El alcalde cree que esas administraciones debe "ponerse de acuerdo lo antes posible" y no ir Acoza contra la Administración local que "como ya saben no podemos hacer otra cosa", se lamenta.

El primer edil de Barbate calificó de desagradable la experiencia de tener que declarar ante una jueza, aunque sea "declarar por algo que no entendemos, pero es una querella y hay que responder, por lo que he dejado muy claro que ni hice la depuradora, (la hizo en su día la Junta de Andalucía), ni yo tampoco hice la obra del emisario".

Ante la titular del Juzgado expuso que tenía tres opciones, verter en el río que va a la playa del Carmen, lo que afecta a una playa que es ocupada por más de veinte mil personas, una cifra que se duplica en verano y donde hay niños y mujeres, además de empresarios, que "como yo vierta ahí, me cae una querella de ellos". La segunda opción es realizar los vertidos de la depuradora en El Botero, "que es lo que está actualmente vigente y donde no hay ningún problema medioambiental, ni nada por el estilo, al ser el sitio menos desfavorable para poder verter, mientras que la tercera opción es cerrarle el agua a todo Barbate y Zahara de los Atunes para que nadie fuese al baño".