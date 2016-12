"El 'Bag in Box' me trae sin cuidado; defiendo la botella como el primero"

Francisco Yuste se inició en el negocio bodeguero como almacenista a principios de los noventa movido por su fascinación hacia el mundo del vino, confiesa este empresario sanluqueño que hizo fortuna en el sector de la distribución -es el distribuidor de Pepsi Cola en la provincia y, recientemente, también de Estrella Galicia-, en el que trabajó durante largos años con conocidas bodegas manzanilleras como Delgado Zuleta y Barbadillo. Tras la compra de Argüeso, Bodegas Yuste cuenta ya con unas ocho mil botas de vino en existencias, de las que buena parte se destinan a la comercialización de manzanilla a granel, línea de negocio en la que defiende las ventajas del 'Bag in Box' frente a la "obsoleta" garrafa de cristal rellenable. Tras la suspensión cautelar de la comercialización en el envase de cartón, Yuste asegura que el envase de cartón le trae sin cuidado, si bien advierte de que nunca se podrá acabar el granel de los tabancos, el fin último que a su juicio oculta el rechazo de la patronal bodeguera Fedejerez al 'Bag in Box' pero que va en contra de "una tradición arraigada en el pueblo".

-Es inevitable que le pregunte por este asunto ¿Qué solución le damos al 'Bag in Box'?

-Ríe a carcajadas-. La verdad es que no me gusta hablar de este tema. Parece que yo soy el defensor del 'Bag in Box' cuando a mí este tema me trae sin cuidado. Yo defiendo la botella como el primero y, de hecho, estoy innovando con la botella. El 'Bag in Box' es un mero medio de transporte para llevar el vino de la bodega al tabanco. Hay que llevarlo y si no dejan en 'Bag in Box', vamos a tener que transportarlo como el gas, en tuberías.

-¿Qué hay detrás de toda la polémica sobre este envase?

-Lo que hay detrás es que se quiere acabar con el granel, cosa que nunca van a conseguir porque es algo arraigado en el pueblo. Es una tradición y nunca, nunca van a acabar con el granel. Sería tonto, porque lo que hay que hacer es potenciar el granel, los tabancos, que es donde va la juventud a la que tenemos que atraer hacia nuestros vinos. Ese es el camino.

-Ciertamente hay un resurgir del interés del jerez, pero no tanto de su precio

-Ese es el problema de las bodegas. No sabemos vender los vinos, darle el valor que tienen. El jerez y la manzanilla tienen un inmovilizado tremendo en botas, en solares y en todo lo demás que otros vinos no tienen. Pero mientras vinos que son prácticamente del año se venden a once o doce euros, nosotros por desgracia, vendemos por debajo de dos euros y en algunos casos incluso por debajo de un euro. Ese es el gran problema de las bodegas de Jerez y de Sanlúcar. Si no vendemos por encima de seis euros estamos arruinados perdidos. Hay que darle valor al vino y no quitarle un año de crianza para vender barato el vino ni meter dentro de la botella algo que no es manzanilla. Tenemos que darle categoría a nuestros vinos apostando por la calidad y por el precio.

-¿Qué quiere decir con lo de embotellar algo que no es manzanilla?

-Yo no sé que es lo que están vendiendo algunos, pero la cuenta es fácil. Si una botella de manzanilla se está vendiendo incluso por debajo del euro y el recipiente vale equis, la precinta vale equis, la etiqueta vale equis, hay que pagar equis impuestos, y luego está la parte del distribuidor, pues son muchas equis para encima sacar dinero por el vino. Así que no sé qué llevan dentro algunas botellas, porque ni metiendo agua sería rentable. Nosotros hemos dejado de vender en ferias y a algunos clientes porque el precio era muy barato, así que dijimos, mire usted, no se vende, ya que si queremos darle caché a nuestros vinos no puede ser a esos precios.

-El 'Bag in Box', por la experiencia en la zona, tampoco ayuda mucho a mejorar los precios

-El 'Bag in Box' es un producto genuino, es el vino que siempre se ha vendido en los tabancos, el granel. Y nosotros, y hablo por Yuste, estamos vendiendo ese vino por encima de tres euros el litro cuando la botella, en algunos casos, está saliendo por debajo del euro. Reto al que quiera a hacer una cata a ciegas de manzanilla en botella y en 'Bag in Box'. El cliente es el que da y quita la razón y, en el caso del 'Bag in Box', cada vez se está vendiendo más porque es el vino más demandado.

-¿Por qué se ha enquistado el tema del 'Bag in Box'?

-Porque hay un interés comercial de alguna bodega que quiere más nicho de mercado, pero por ahí no se consiguen las cosas. El Marco tiene que apostar por la calidad, vender más, saber comercializar y no perderse en esas batallas. No es normal perder tanto tiempo con este tema, cuando lo que tenemos que hacer es dar calidad a nuestros vinos, mucha calidad, que es por lo que tendría que mirar el Consejo, por la calidad del vino que llevan las botellas y porque se venda a mejor precio.

-Ahora es el 'Bag in Box' y antes fue el fino y la manzanilla. Parece que Sanlúcar y Jerez están condenadas a enfrentarse.

-No es una pelea entre Sanlúcar y Jerez, sino de las grandes bodegas. Lo del fino y la manzanilla fue una pelea entre Barbadillo y Estévez. Y lo del 'Bag in Box' es una pelea entre las bodegas Sanlúcar y la misma gran bodega de Jerez, que está en todas las peleas porque quiere abarcarlo todo.

-Pero son reivindicaciones de la patronal Fedejerez que representa a la mayoría del sector, no de una bodega aislada.

-Hay muchas grandes bodegas de Jerez que pasan del tema y a los manzanilleros nos traía sin cuidado el tema del fino y la manzanilla, pero saltamos porque entendimos que nos estaban quitando un patrimonio que también es nuestro como el fino, que se hace en cualquier lado, mientras que la manzanilla se hace solo en Sanlúcar. En Sanlúcar hay muchas bodegas que sólo hacen fino. Es cuestión de crianza biológica u oxidativa. Si hay un momento en el que se pierde la flor, es fino, y si no la pierde, es crianza biológica, es manzanilla. Eso lo sabe todo el mundo y con el 'Bag in Box' pasa lo mismo, pues el granel es una tradición arraigada en el pueblo y para transportarlo el 'Bag in Box' es más higiénico que la garrafa.

-Entró en el sector por romanticismo, pero tras sus últimas adquisiciones (Argüeso y Pedro Romero) esto no puede considerarse ya sólo un hobby.

-Seremos ya la tercera o la cuarta bodega de Sanlúcar, aunque es cierto que entré en esto porque siempre me ha encantado el mundo de la manzanilla. Empecé vendiendo manzanilla y mi gran ilusión era vivir en una bodega, algo que conseguí cuando compró la antigua bodega en la que vivían los Rainera Pérez Marín, los anteriores dueños de 'La Guita', donde tengo una bodega con mi casa. Después se pusieron a tiro otras bodegas, y como me encanta este mundo, no me he podido resistir a comprarlas.

-En su fiebre compradora también hay trasfondo sentimental.

-La verdad es que es una lástima que desde hace mucho tiempo se esté perdiendo el patrimonio bodeguero que tenemos en Sanlúcar y que es de todos los sanluqueños. He comprado muchos vinos y muchas marcas de otras bodegas que se han ido cerrando o que han venido a menos, llámese Los 48, Sainz de Baranda, Carbajo, Valdespino en Sanlúcar, Pedro Romero...

-¿Yuste va a seguir creciendo?

-Yuste tiene que consolidar lo que tiene ahora. Pero si se pone algo a tiro, cualquier inversión, se estudiará, porque mi expectativa es comprar algo algún día en Jerez. Quiero tener una bodega en Jerez porque me encanta Jerez, soy un enamorado de Jerez. Voy a Jerez y me traslado a otra época y ese es el duende de Jerez.

-¿Ha tanteado ya el mercado bodeguero jerezano?

-Hemos mirado muchas cosas en Jerez, pero hasta ahora no hay nada serio.

-¿Piensa en algo de enjundia?

-Puestos a pedir, me gustaría comprar algo con nombre, con historia y que valga la pena, porque uno cuando vende vino vende historia.

-Hoy me siento generoso. Le concedo un deseo.

-Lo primero sería cambiar el Consejo -de nuevo risas-. La representación en el Consejo no es la más idónea, porque mandan las grandes bodegas que miran por sus intereses, pero no quiero hablar muy fuerte porque cada vez que hablo de esto me viene una inspección.

-Como estamos en Navidad, le concedo otros dos deseos.

-Otro deseo sería que la uva se pusiera al precio que tiene que estar. Cuando compré la viña se pagaba a cien pesetas el kilo y ahora mismo se paga a 60 pesetas, y ni siquiera llega. Eso sería primordial, porque sin uva no hay mosto y sin mosto no hay vino. Y lo tercero sería que las Administraciones públicas ayudaran a mantener el patrimonio bodeguero, las grandes catedrales como la de Argüeso, un edificio de 1540 que podemos rehabilitar, pero con la ruina que tenemos encima las bodegas, necesitamos ayuda.

-Un último deseo ajeno al vino.

-Cambiaría la situación de Sanlúcar, el tema de infraestructuras y de industria, que necesita como el comer, porque Sanlúcar es la última ciudad de España, la de más paro y la que más pobreza tiene. Siempre se dice, pero nadie mete aquí un euro. El Gobierno debería ayudar a que vengan industrias a los sitios que más lo necesitan, y Sanlúcar lo necesita.

Francisco Yuste en las bodegas Argüeso, su última adquisición.