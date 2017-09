El Ayuntamiento de Vejer es condenado a pagarle a una empresa 146.803 euros

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz ha condenado al Ayuntamiento de Vejer a pagar 146.803,16 euros a la empresa Alua Turismo Activo, que gestionó hace años la piscina municipal cubierta de esa localidad. La sentencia, que es firme al no haber sido presentado recurso contra ella, explica que los problemas económicos que alega el Consistorio vejeriego para no hacer frente a la deuda que mantiene con esa empresa "no le eximen del cumplimiento de sus obligaciones". La sentencia responde a una demanda presentada por Alua Turismo Activo tras haber intentado sin éxito durante unos cinco años que el Ayuntamiento de Vejer le abonase una serie de facturas.

El Ayuntamiento de Vejer reconoció la deuda y su cuantía, "como no podía ser de otra manera", señala la resolución, a la vista de la documentación aportada por la empresa demandante y del certificado expedido por la Intervención municipal el 23 de septiembre de 2016. En ese documento , "con el visto bueno del alcalde", están detalladas las facturas pendientes, el importe y la fecha de aprobación.

Un partido de waterpolo entre los equipos Animados-Vipren de Chiclana y La Molinera de Arcos sirvió en abril de 2007 para dar por inaugurada la piscina cubierta de Vejer, unas instalaciones que costaron algo más de un millón trescientos mil euros, aportados por la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento.

A la inauguración asistieron el entonces alcalde de Vejer, Antonio Jesús Verdú, y Manuel Jiménez Barrios, que era secretario para el Deporte de la Junta. Estaba previsto que la obra costase 963.065 euros pero el terreno era un relleno y no firme, como se había pensado, lo que deparó un incremento del gasto.