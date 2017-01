El Ayuntamiento de Jerez realiza un desalojo preventivo de dos viviendasReclaman 10.000 euros a la familia del incendio del camping de Conil

El Ayuntamiento de Jerez activó ayer un protocolo tras el desalojo preventivo de dos viviendas de un bloque situado en la calle Manolete, en el barrio de La Constancia, por el estado de los inmuebles.

Según informó ayer mismo el Consistorio jerezano en un comunicado de prensa, las viviendas se ubican en el bloque 3 de la citada calle, que el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas, acompañado por un arquitecto municipal, visitó para informar a los vecinos del referido protocolo activado.

Por un lado, indicó el comunicado, el edil les comentó que "este lunes -por mañana- Urbanismo procederá a la inspección y realización del informe técnico que evalúe el estado de los inmuebles", que el pasado viernes por la tarde, "en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, formado por funcionarios, profesionales cualificados en la detección de posibles riesgos, fueron desalojados de manera preventiva", transmitiéndoles, por otro lado, un mensaje de calma y de colaboración institucional. Paralelamente, técnicos de la empresa municipal Emuvijesa realizaron por la mañana una visita a los inmuebles citados.

Por su parte, la teniente de alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, Carmen Collado, informó de que "las dos familias afectadas están recibiendo la asistencia social que precisan, una vez activado el protocolo por desalojo, tanto en materia de alojamiento, como de manutención".

Después de las llamas viene el seguro. La algecireña Mónica Méndez y su familia lograron salvar la vida in extremis el pasado julio y ahora, medio año después, tiene por delante otra misión igual de complicada: salvar la cartera. O, para ser más exactos, salvar los 10.614,91 euros que le reclama la aseguradora del camping Fuente del Gallo por originar de manera involuntaria un incendio en una cabaña el pasado verano. La afectada asegura atravesar una situación economica pésima al encontrarse desempleada y con unos ingresos mensuales de apenas 426 euros. "Lo único que tengo es un coche y temo que al final me lo embarguen", lamentauna mujer que reconoce que aún no se ha despertado de "esta maldita pesadilla".