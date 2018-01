La Audiencia le suspende a Pacheco la condena por 'Estación de Autobuses'

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz ha decidido suspender la pena de un año y seis meses de prisión a la que fue condenado el ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco por el caso 'Estación de Autobuses'. Según ha podido saber este medio, el recurso presentado por el ex regidor y político andalucista ha sido tenido en cuenta por los jueces de la Audiencia 'de Jerez' después de que hayan entendido que dichos hechos fueron perpetrados antes de que pesara sobre él condena alguna, no tuviera antecedentes penales ni judiciales y, por tanto, pudiera verse beneficiado por esta figura jurídica.

Pedro Pacheco, a diciembre del año pasado (es decir, hace apenas un mes) estaba condenado a siete años y 22 meses de prisión. Es decir, casi nueve años (a falta de dos meses). Con esta rebaja de su condena Pedro Pacheco tendrá en su contra una condena de seis años y 14 meses de prisión. Cabe destacar que en términos penitenciarios las condenas se suman en años y meses sin sumar ambos.

En su anterior situación, el ex alcalde tenía previsto el cumplimiento de la mitad de su condena el 18 de marzo de 2019, si bien con esta nueva tesitura la fecha de cumplimiento de la mitad de la pena impuesta se instalará en torno al próximo verano.

Este dato viene a significar que Pacheco tiene en estos momentos muy cerca la salida en calidad de recluso en tercer grado, lo que le permitiría estar en libertad con el único compromiso de tener un contrato de trabajo (algo para lo que le ayudará sin duda su condición de abogado y su experiencia profesional) así como de volver a dormir al Centro de Inserción Social de Jerez. Todo ello iría acompañado de permisos de fin de semana e incluso vacaciones de las que podría disfrutar.

En estos momentos, el único escollo judicial que se presenta ante Pedro Pacheco se llama caso 'Huerto de Ocio', un hecho judicial que viene marcado sobradamente por un retraso sencillamente escandaloso. Es lo que en el argot legal se conoce como dilaciones indebidas. Hay que reconocer que hay casos muchísimos más graves que los del ex regidor que han puesto en la calle hasta a delincuentes realmente peligrosos por tal motivo.

Igualmente, cabe reseñar que el otro caso que le queda por delante a Pedro Pacheco es el del denominado caso 'Rotonda' o 'Ronda Este' en el cual la Fiscalía ya ha hecho pública su intención de no acusar al no encontrar al respecto delito alguno.

Un hecho reseñable es que junto a Pedro Pacheco también fue condenado en el caso 'Estación de Autobuses' el empresario ubriqueño José Luis López. Tampoco sumará esta condena a otras con las que ya contaba en su contra. Valga destacar que el pasado mes de noviembre se supo que la Audiencia Provincial determinó que José Luis López no estaba obligado a entrar en prisión para cumplir la pena de un año y seis meses de prisión (la misma que Pacheco) con la que fue condenado por el caso 'Estación de Autobuses'.

En dicho auto se indicaba que se concedía al penado la suspensión de la pena impuesta "sometido a la condición de no volver a delinquir durante el plazo de suspensión de tres años", si bien el pago de la multa impuesta (18.000 euros) sí continuó firme.

Tanto en el caso de José Luis López como en el de Pedro Pacheco la Fiscalía se mostró absolutamente contraria a que este beneficio de condena beneficiase a ambos, motivo por el que pidió, de un lado, que Pacheco no rebajara su condena, y, de otro, que José Luis López ingresara de forma inmediata en prisión.