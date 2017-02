Atrapados en 2007

"Mi amigo, que entró conmigo en Delphi y salió despedido el mismo día que yo, me dijo en septiembre de 2014 que ya no podía más y que estaba desesperado. Lo encontraron muerto en la calle el domingo 12 de octubre de ese mismo año". Quien dice esto es un antiguo trabajador de la fábrica que cerró en Puerto Real, hará el miércoles diez años. Si alguien mira el muro de Facebook de los ex Delphi podrá comprobar que se ha convertido en una triste página de esquelas. Muchos, y muy jóvenes, se han ido. No se trata de relacionar esos fallecimientos con el cierre de la fábrica, pero ya hay quien ha pedido públicamente que se investigue. Todos ellos fueron al principio iconos de la lucha obrera. Pero el silencio y hasta el desprecio fueron ganando sitio. Todos dejan claro que no hicieron nada que no se les exigiera bajo la promesa de encontrar un puesto de trabajo.

En la puerta del fue su centro de trabajo durante dos décadas, se congrega una decena de trabajadores sin sindicatos ni colectivos presentes que los arropen. Apenas tienen ya fuerzas y saben que la mayoría de ellos no podrá volver a trabajar. La "puta edad", aseguran, y el estigma Delphi. Muchos hasta han quitado esa marca de su curriculum. La sustituyen por General Motors.

Manuel Macías Maza tiene 58 años. "¿Justicia?" -responde a la pregunta de si se la reclama a alguien-. "No creo en ella". Lapidario. "Hay gente que se ha muerto, muchos se han divorciado, a otros se les ha ido todo a la puta mierda. Todos estamos sobreviviendo, más mal que bien, pero sobreviviendo". Es consciente de que la realidad gana a su lucha: "A mí ya no me dan trabajo. Soy más viejo que ninguno de ellos", afirma. "A mí, y a todos, nos han manipulado, nos han llevado por donde han querido, nos han usado y nos han tirado". Se vuelve y mira la fábrica. "Aquí venía yo a trabajar todos los días" y, en medio de una risa irónica, resuelve: "Y nunca me di de baja".

Juan José Cumplido recuerda aquel 22 de febrero. "Yo estaba en mi puesto de trabajo, escuché mucho ruido y de pronto me vi a 300 compañeros corriendo hacia mí gritándome ¡para la máquina, hay asamblea, que esto cierra!". Fue el principio del fin. "Lo que más me he dejado en el camino este tiempo ha sido mi familia y de eso tiene la culpa exclusivamente la Junta. Fue la Junta quien vino a buscarnos en abril de 2007 porque el 25 de mayo de ese año había elecciones. Fue la Junta la que nos ofreció un acuerdo de 45 días de indemnización por el despido más un empleo, cuando en Cataluña a los compañeros de Delphi se les ofreció sólo 90 días de indemnización. Con la salvedad de que nos darían cursos de formación remunerados hasta que hubiese empleo. Pero el empleo no ha llegado. Esto nos ha llevado a una situación extrema. Muchos divorcios, muchas muertes, muchos tratamientos psicológicos. Todo esto lo reclamamos a la Junta cada vez que podamos". Incluso, rememora que en febrero de 2009 fueron al Parlamento andaluz y allí coincidieron con los mineros de Boliden. "Vimos el protocolo que firmó con la Junta y comprobamos que el suyo y el nuestro eran idénticos. Es un patrón de la Junta que es jurídicamente indenunciable. Cambiando fechas y nombres, sirve para cualquier conflicto. Nos han engañado, no tenemos derechos".

Antonio Enríquez es de Jerez. "En estos diez años hemos vivido un calvario de indignación, y hoy estamos en la indigencia, con una calidad de vida pésima en la que nos han dejado la Junta y los sindicatos, que tenían que velar por nuestros derechos y no lo hicieron". "Lo que había, ya fuera dinero o puestos de trabajo, se supone que era para todo el mundo igual, no para que el presidente del comité se prejubilara con 50 años y los empleos se los dieran a los amiguitos, a los hermanos de... y todo a dedo", recalca.

Clemente Llera, de Puerto Real, habla con una expresión de tristeza. "Al quitarte tu forma de ganarte la vida te quitan libertad. En mi caso me costó el divorcio hace varios años, porque no sólo fue la crisis de Delphi. Ya vienen otras crisis familiares que te hunden más en esa pobreza total que muchos estamos llegando a asumir". Está convencido de que ya nadie les va a dar una salida. "Hemos conocido cómo son los políticos. Ellos se preocuparon porque éramos un colectivo grande que tenía fuerza, temían que les molestásemos con unas elecciones cerca. Pero lograron dividirnos", lamenta.

A Pepe Gómez le cuesta hablar. "Todavía no me lo creo. Ahora tengo 46 años y desgraciadamente las puertas cada día se cierran más". "No guardo rencor a nadie. La Administración se aprovechó de una empresa privada y saboteó lo que tenemos aquí. La Junta es la que no ha cumplido. Los sindicatos nos llevaron por un mal camino. Negociaron sus prejubilaciones y los demás a remar", asegura.

José Antonio Pérez reivindica que el colectivo Delphi seguirá existiendo mientras unos pocos ex trabajadores sigan exigiendo sus derechos. Admite, sobre el apoyo que ya no sienten, que es fruto de "la campaña de desprestigio que ha hecho la Junta durante tanto tiempo". Si pudiera volver atrás, José Antonio no tiene dudas: "Los sindicatos deberían saber que el papel que firmamos nos desprotegía". "Yo dejé el 45% de mi indemnización por un puesto de trabajo en la Bahía de Cádiz, se me ofreció por narices unos cursos de formación y después nos enteramos de que el 80% de esos cursos eran fraudulentos", señala. Hoy es una persona distinta. "¿Qué he perdido? La ilusión por el ser humano. Llevamos mucho tiempo guardando cosas dentro por no soltarlas en tu casa. Cuántas criaturas divorciadas, o a los que han ido a quitarles la casa. Hoy hay muchos que te ven y agachan la cabeza y otros que ni siquiera han luchado. Esto se ha acabado. No hay nada que hacer".