Ascienden a cuatro los detenidos en la operación antidroga de Conil

La operación antidroga realizada en la playa de Los Bateles de Conil la madrugada del martes se ha saldado, por el momento, con cuatro detenidos, que fueron sorprendidos cuando ya tenían cargados medio centenar de fardos de hachís, que arrojarían un peso de unos 1.500 kilos aproximadamente, en una ranchera de color blanco.

Fuentes de la Guardia Civil aseguraron ayer a este medio que no son dos los militares detenidos sino solo uno, el marinero, ya que el cabo, según puntualizaron, no ha sido detenido, aunque otras informaciones lo situaban en el lugar de los hechos. La operación continúa abierta y fuentes de la Guardia Civil no descartan nuevas detenciones en los próximos días, si bien no quieren desvelar si en el transcurso de la investigación han aparecido más miembros del ejército involucrados o son todos civiles. Los detenidos, además del militar, son un marroquí, un vecino de Conil y otro de Tarifa.

El militar detenido está destinado en la fragata 'Reina Sofía' de la 41 escuadrilla con base en Rota y en la mañana de ayer abandonó los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, donde pasó la noche, y fue trasladado por la Policía Militar hasta las dependencias de la Carraca, para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales militares próximamente.

Según la Benemérita, el juez ha decretado el secreto de las diligencias abiertas dentro de esta operación.

Son muchas las incógnitas y las contradicciones entre las diferentes versiones que jalonan un nuevo caso de narcotráfico en la provincia de Cádiz, que se está viendo sacudida en los últimos meses por un aumento tanto de los alijos como de la violencia con que se están empleando los narcos en lugares como La Línea de la Concepción, donde hace unas semanas llegaron a asaltar el hospital para liberar a un detenido. Los puntos más calientes de la provincia son el Campo de Gibraltar, las playas de La Janda o Sanlúcar.