Antonio García: "El único alcalde soy yo"

A las ocho de la mañana acudió ayer a su despacho de la Casa Consistorial Antonio García (PP), quien aseguró tajantemente que "el alcalde de San José del Valle soy yo, el único alcalde de San José del Valle soy yo", al ser preguntado si se sentía un okupa en esas instalaciones municipales.

Y es que entre reunión y reunión con los responsables de los distintos departamentos municipales, Antonio García fue atendiendo a los medios de comunicación que en persona o por teléfono querían conocer los detalles de su llegada de nuevo a la Alcaldía.

Han hecho saltar por los aires la legislación antitransfuguismo en este municipio""Los socialistas no han devuelto ni las llaves, ni los teléfonos, que son de propiedad municipal"

Según expuso, ha sido una llegada sin incidencias, y ahora se está trabajando "que es para lo que se ha presentado la moción de censura". Su intención es convocar en unos días el pleno en el que tomen posesión de sus cargos los concejales de su equipo de gobierno, y la asignación de las diferentes responsabilidades municipales, algo que incluso ayer permitió celebrar alguna reunión de coordinación con los técnicos municipales. Lo más inminente, dijo, será la preparación de la cabalgata de Reyes, diferentes eventos deportivos y algunas contrataciones para estos días.

Aunque se pudiera considerar esta llegada al Ayuntamiento como un relevo, Antonio García aseguró que "algunos no quieren aceptarlo", ya que las llaves de las instalaciones deportivas no aparecían, y también han sido requeridas las llaves de diversos despachos, la telefonía móvil de la que disponían los concejales "que no es que la necesitemos para nada, porque vamos a seguir usando nuestros propios teléfonos, pero son teléfonos de propiedad municipal y deben de entregarse igual que las llaves o los equipos informáticos y demás", recordando que "no son de uno, son del Ayuntamiento de San José del Valle".

García manifestó, en referencia a los miembros del anterior gobierno socialista, que "aquí estuvieron hasta las tantas de la noche entrando y saliendo, sacando cosas en coches por el garaje del Ayuntamiento, pero no encontraron tiempo de entregar las llaves en la Secretaría", apostillando que al parecer los socialistas "quieren entregar las llaves en el Juzgado".

Por su parte, el alcalde saliente, Antonio González Carretero (PSOE), espera que se "restituya la legalidad" y anuncia "máxima contundencia contra los promotores de la moción de censura".

Unas declaraciones que realizaba tras la presentación en los juzgados de Jerez de una demanda por la vía contencioso-administrativa para "que se restituya la legalidad vigente en el Ayuntamiento de San José del Valle" tras la "operación ilegal auspiciada por el Partido Popular y el edil no adscrito y tránsfuga, Joaquín José Soto, los cuales han hecho saltar por los aires la legislación al respecto en este municipio".

Antonio González Carretero sostiene que "actuaremos con la máxima contundencia contra los promotores de la moción de censura" ya que "si se aprobó una reforma de la ley para evitar casos de transfuguismo que alteraran la estabilidad municipal, es para que se cumpla".

Para Antonio González, "la mesa de edad, formada por dos concejales del PP, grupo beneficiario de la moción de censura, actuó irresponsablemente haciendo caso omiso de las advertencias reiteradas del secretario municipal". "En vez de responder a lo que decía la ley vigente y las indicaciones legales del secretario, respondieron únicamente a los intereses del candidato del PP, no mostraron la imparcialidad que les era obligada y participaron activamente de una operación que esperamos que sea desautorizada por la Justicia".

El también secretario general del PSOE vallense quiso agradecer el apoyo de los órganos de dirección de su partido, citando expresamente a la secretaria provincial y presidenta de la Diputación, Irene García, y a Rafael Román.