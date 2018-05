Antonio García (PP) no será el candidato a la Alcaldía de San José del Valle

Antonio García Ortega no será finalmente el candidato del PP a la Alcaldía de San José del Valle en las elecciones municipales que se celebrarán dentro de un año. Aunque ya fue designado cabeza de lista por su partido hace varios meses, García ha terminado renunciando al cargo aduciendo motivos de salud en su entorno familiar más cercano. De esta manera, el que fuera alcalde de San José del Valle durante más de 11 años y diputado provincial entre 2011 y 2015, abandona la política y cede la cabecera de la lista del PP vallense a Francisco Moreno.

El propio Antonio García anunció ayer en las redes sociales que abandonaba la política tras 23 años continuados siendo el referente del PP en este municipio jandeño. En ese escrito daba las gracias a todos los que habían confiado en él y se disculpaba con aquellos a quienes hubiese podido molestar. "Siempre he actuado en beneficio de la mayoría de los vallenses", dijo el ex alcalde antes de apuntar que a partir de ahora "seguiré trabajando por mejorar nuestro pueblo aunque ya no lo haré no con todo el tiempo que esa tarea se merece de un candidato a la Alcaldía".

García Ortega dio todo su apoyo a quien ya es su relevo al frente de la lista electoral, Francisco Moreno, "que demostrará que es el mejor candidato a la Alcaldía de los que concurrirán a las elecciones del próximo año".

Por su parte, el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, agradeció a Antonio García su "intensa y leal implicación en el proyecto de este partido en San José del Valle durante más de dos décadas", calificándolo como "un gran alcalde que supo poner a los vallenses como referencia en la provincia".