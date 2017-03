Un Año Camarón silencioso

Avanza 2017 y el Año Camarón suena poco en la ciudad. "Tampoco se ha desarrollado una promoción suficiente hacia fuera para llamar la atención de visitantes y turistas". No es la primera vez que el Partido Popular (PP) critica la falta de iniciativa por parte el gobierno local en torno al 25 aniversario del fallecimiento de José Monge Cruz, Camarón de La Isla, pero en esta ocasión el presidente local de la formación, José Loaiza, apunta a la faceta más turística para lanzar sus quejas sobre una conmemoración que no arranca: "Diputación no tiene acciones en San Fernando sobre este 25 aniversario y tampoco lo ha promocionado hacia el exterior como sí hace con la oferta turística de otras localidades".

San Fernando no está en el plan provincial de turismo, a pesar de que el Patronato, que depende de la Institución gaditana, trabaja en esas labores para dar a conocer la provincia fuera de sus fronteras. "Trabaja con turismo andaluz y con turismo español", apunta el líder popular, y sin embargo, insiste, no tienen en cuenta ni a La Isla ni este año la conmemoración de Camarón a la hora de venderlo en las ferias internacionales de turismo, con la de Berlín. "Si no haces si quiera que quien tiene capacidad para promocionar se implique...", lamentaba en referencia al equipo de gobierno, al que señala como responsable máximo de esta situación. El plan de acción de 2016, añadían desde las filas populares, sólo recoge La Lonja del Flamenco de Jerez.

Entre los escollos que José Loaiza ve que existen para que se pudiera producir una promoción real del Año Camarón está primordialmente que no haya una programación con actividades y citas culturales cerradas: qué va a haber, quiénes van a venir, de qué conciertos y artistas se podrá disfrutar... Todo está en el aire, cuestiona, más cuando los meses pasan y con el verano, y el 2 de julio, fecha del fallecimiento de José Monge, cada vez más cerca, no se da nueva información al respecto.

Ni siquiera se aprovecha, a su entender, la disponibilidad de la Casa Natal de Camarón, abierta "a retazos", en referencia al horario reducido que hay para las visitas a la semana, lo que merma su capacidad de atraer personas interesadas en conocer este antiguo patio de vecinos del barrio de las Callejuelas. "¿Qué ocurre con el convenio para el Museo?", preguntaba en voz alta ayer el ex alcalde isleño, que recordaba que dejaron de lado otro proyecto como la Casa Lazaga que su gobierno -en el mandato anterior- había propuesto como sede de ese espacio sobre la figura de Camarón de La Isla.

Loaiza hacía estas reflexiones sobre el Año Camarón al vincularlo a la cuestión turística en San Fernando, "carro al que decía el gobierno local que había que subirse, pero para el que no ha hecho nada". Sin una cama nueva, con una oficina de turismo que cierra en una fiesta tan señalada como el Carnaval o la Navidad por las tardes o sin una apuesta por el turismo de congresos San Fernando se queda lejos. "Decían que iba a cambiar de modelo de ciudad y lo están haciendo, pero para matarla que es lo preocupante", advertía.